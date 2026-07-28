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В Польше раскрыли убийство, совершенное 31 год назад: ДНК помогла задержать подозреваемого, но личность жертвы до сих пор не установлена

19:33, 28 июля 2026 51
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Спустя более трёх десятилетий после обнаружения тела в лесу следствие вышло на предполагаемого убийцу.
В Польше раскрыли убийство, совершенное 31 год назад: ДНК помогла задержать подозреваемого, но личность жертвы до сих пор не установлена
Фото: RMF24
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После более чем трёх десятилетий расследования польские правоохранители заявили о прорыве в деле об убийстве мужчины, тело которого нашли в лесу в 1994 году. Благодаря современным ДНК-исследованиям задержали подозреваемого, однако личность погибшего до сих пор не удалось установить.

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Преступление оставалось нераскрытым более 30 лет

В Польше после более чем 30 лет расследования произошел прорыв в деле о теле мужчины, найденном в лесу недалеко от города Серадь. Сотрудники отдела «Секретных материалов» Главного управления полиции Лодзинского воеводства задержали 50-летнего мужчину по подозрению в убийстве. Суд избрал ему меру пресечения в виде трехмесячного ареста.

Как сообщает RMF24, тело мужчины обнаружили 14 января 1994 года в лесу на территории Серадзского повета Лодзинского воеводства. Оно было частично закопано в землю и прикрыто лесной подстилкой. Правоохранители с самого начала были убеждены, что мужчину убили.

Несмотря на многолетнее расследование, личность погибшего установить не удалось, а виновных в преступлении долгое время не находили.

Прорыв благодаря ДНК-экспертизе

В 2023 году расследование перешло к районной прокуратуре в Сераге. По поручению прокурора был составлен ДНК-профиль погибшего и проведена экспертиза его одежды, которая хранилась среди вещественных доказательств. С нее был взят биологический материал для генетического исследования.

Именно результаты ДНК-экспертизы позволили установить генетический профиль подозреваемого.

23 июля по ходатайству районной прокуратуры сотрудники отдела «Секретных материалов» Главного управления полиции Лодзинского воеводства задержали 50-летнего жителя Бродницкого повета. На момент предполагаемого убийства ему было 17 лет.

Подозреваемый уже отбывал наказание за насильственные преступления.

В связи с несовершеннолетним возрастом на момент совершения преступления подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет или максимальный срок — 25 лет.

По данным следствия, мужчина ранее был осужден за многочисленные насильственные преступления против жизни, здоровья и имущества и уже провел много лет в местах лишения свободы.

До задержания он скрывался в лесу. По информации полиции, это было связано с особо дерзкой кражей со взломом, совершенной в начале этого месяца, в ходе которой было похищено имущество на сумму 150 тысяч злотых. Правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Личность погибшего до сих пор не установлена

По поручению прокуратуры эксперты Института судебных исследований в Кракове реконструировали внешность погибшего на основе генетической информации, закодированной в его ДНК. Полученное изображение было опубликовано в СМИ в апреле этого года.

В то же время личность убитого мужчины до сих пор не установлена.

В ходе расследования правоохранители проанализировали десятки уголовных и розыскных дел, связанных с исчезновением мужчин в начале 1990-х годов. Судя по имеющимся доказательствам, погибший мог проживать в Бродницком повете в последние месяцы своей жизни — с середины ноября 1993 года.

Полиция просит помочь установить личность жертвы

Польская полиция призывает всех, кто узнает мужчину на обнародованной реконструкции или располагает какой-либо информацией об обстоятельствах его смерти, обратиться в районную прокуратуру в Сераге или в Главное управление полиции Лодзинского воеводства.

В первую очередь этот призыв адресован жителям Бродницы и близлежащих населенных пунктов, где, по версии следствия, погибший мог проживать перед своей смертью.

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