Раде рекомендуют принять в целом законопроект о поддержке семей с детьми с инвалидностью

Законопроект предусматривает переход от фрагментарной помощи к системному подходу и гарантирует предоставление комплексной государственной поддержки.

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Во вторник, 28 июля, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел законопроект № 14191 о внесении изменений в Закон Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» относительно формирования комплексной государственной поддержки и повышения социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью.

Документ существенно меняет подход государства к поддержке семей, в которых рождаются или воспитываются дети с инвалидностью. Если ранее основной акцент делался на денежных выплатах, то теперь законопроект предусматривает комплексную модель поддержки, сочетающую финансовое обеспечение и современные социальные услуги.

Законопроект предусматривает переход от фрагментарной помощи к системному подходу и гарантирует предоставление комплексной государственной поддержки, которая реализуется путем сочетания денежных выплат и предоставления социальных услуг, в частности комбинированной социальной услуги раннего вмешательства.

Проектом акта предлагается введение базовой величины — нормативного денежного показателя, применяемого для определения размеров государственных социальных пособий, предусмотренных этим законопроектом.

Размер базовой величины, начиная с 2027 года, будет устанавливаться законом о Государственном бюджете Украины на соответствующий год и не может быть меньше 4000 гривен.

Отмечается, что надбавки по уходу, назначенные в соответствии с законодательством, действовавшим до вступления в силу этого Закона, будут выплачиваться в новых размерах по правилам, определенным законодательством, действовавшим до вступления в силу этого Закона, до окончания срока, на который они были назначены, либо до момента возникновения оснований для их пересмотра.

Кроме того, будет урегулирован вопрос государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью в возрасте до 18 лет, которые находятся на полном государственном обеспечении в учреждениях либо устроены в приемную семью, детский дом семейного типа или семью патронатного воспитателя.

В Комитете отметили, что между первым и вторым чтением законопроект был существенно доработан. Одной из ключевых новаций стало введение комбинированной социальной услуги раннего вмешательства, которая будет финансироваться за счет государственного бюджета. Услуга предусматривает работу социального менеджера и мультидисциплинарной команды, которые совместно с семьей будут формировать индивидуальный план поддержки ребенка и его семьи. В него войдут обучение родителей, консультации по уходу за ребенком, его развитию, социализации и адаптации к жизни.

Получателем этой услуги станет семья с ребенком в возрасте от рождения до четырех лет, имеющим нарушения развития или риск возникновения таких нарушений.

Отдельное внимание в законопроекте уделено финансированию социальных услуг. Комбинированная услуга раннего вмешательства будет финансироваться за счет государственного бюджета, а социальные услуги, определенные в индивидуальном плане семьи, также будут оплачиваться государством в течение первых пяти лет действия Закона. После этого их финансирование постепенно перейдет к органам местного самоуправления, что соответствует европейской практике организации поддержки семей.

В Комитете отметили, что такой переходный период необходим для создания соответствующей инфраструктуры, подготовки квалифицированных специалистов и формирования доверия со стороны родителей к новой системе социальных услуг. Это позволит обеспечить качественный уход за детьми и предоставить родителям возможность временно восстанавливать собственные силы.

Кроме этого, законопроект предусматривает возможность закупки социальной услуги комплексного развития и ухода за ребенком, а также право родителей, в семье которых родился ребенок с инвалидностью, один раз в год воспользоваться двухнедельным временным отдыхом. В совокупности с денежными выплатами такая модель поддержки будет обеспечивать семьям помощь в размере от 20 до 71 тысячи гривен в месяц в зависимости от индивидуальных потребностей.

Законопроектом также предусматривается внедрение базовых социальных услуг, таких как:

— сопровождение во время инклюзивного обучения;

— комплексное развитие и уход за детьми с инвалидностью;

— временный отдых для родителей или лиц, их заменяющих, осуществляющих уход за детьми с инвалидностью, лицами с инвалидностью или тяжело больными детьми.

В течение пяти лет, начиная с 1 января 2027 года, финансирование этих трех базовых социальных услуг будет осуществляться за счет средств государственного бюджета.

Кроме того, законопроект закладывает новую философию государственной поддержки, которая заключается не только в финансовой помощи, но и в создании условий для адаптации всей семьи. В частности, речь идет о предоставлении услуг по абилитации, которые помогают ребенку овладевать необходимыми навыками самообслуживания, социализации и повседневной жизни в соответствии с его функциональными возможностями.

В Комитете добавляют, что законопроект направлен на формирование современной системы поддержки семей, сочетающей финансовую помощь, социальные услуги, развитие необходимой инфраструктуры и постепенный переход к модели, соответствующей лучшим европейским практикам.

По результатам обсуждения сравнительной таблицы к проекту Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины «О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью» относительно формирования комплексной государственной поддержки и повышения социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью (№ 14191) Комитет принял решение одобрить текст сравнительной таблицы к законопроекту с предложениями и поправками народных депутатов Украины и рекомендовать Верховной Раде Украины по результатам рассмотрения принять указанный законопроект во втором чтении и в целом с необходимыми технико-юридическими правками.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что более 160 тысяч украинских семей, воспитывающих детей с инвалидностью, могут получить гарантированную государственную поддержку и новые возможности для социализации.

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