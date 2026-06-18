В Ровенской области спасатели вытащили собаку из 15-метрового колодца — видео спасения
В Ровенской области спасатели спасли собаку, упавшую в заброшенный 15-метровый колодец. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Ровенской области.
Инцидент произошел вблизи села Мильча Дубенского района. Животное оказалось на дне глубокого колодца и не имело возможности самостоятельно выбраться наружу.
Несмотря на сложные условия проведения работ и риск обрушения грунта, спасатели спустились в колодец и осторожно подняли испуганную собаку на поверхность.
В результате происшествия животное не пострадало. После спасения собаку передали владельцу.
История закончилась благополучно — пес вернулся к хозяину и находится в безопасности.
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