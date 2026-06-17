Украина планирует восстановить энергетические мощности до уровня 2014 года — 54 ГВт

Минэнерго готовится к отопительному сезону, запускает новые проекты по генерации электроэнергии и обновляет энергетическую стратегию.

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Украина продолжает модернизацию энергетической системы и подготовку к следующему отопительному сезону. Одной из ключевых задач является восстановление энергетических мощностей до уровня 2014 года — 54 ГВт установленной мощности. Об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль во время заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства.

По его словам, украинская энергетика в настоящее время является системой, которая обеспечивает устойчивость государства в условиях войны и создает основу для восстановления и экономического роста после её завершения.

Среди основных приоритетов Министерства энергетики он назвал подготовку к зиме, включающую восстановление и защиту энергетической инфраструктуры, а также строительство новых объектов распределенной генерации. Кроме того, продолжается обновление Энергетической стратегии совместно со Всемирным банком и внедрение реформ в отрасли.

Шмыгаль отметил, что Украина строит обновленную энергосистему по принципу «энергетических сот», когда каждый элемент может работать автономно и независимо. Согласно обновленной стратегии, страна планирует вернуться к показателю в 54 ГВт установленной мощности, который энергосистема имела в 2014 году.

По его словам, основой будущей энергосистемы по-прежнему будет атомная энергетика. В то же время важную роль будут играть возобновляемые источники энергии и распределенная генерация.

Также объявлен конкурс на строительство 1,5 ГВт новых генерирующих мощностей. Для этого в Министерстве энергетики уже создана соответствующая комиссия. Отдельно на текущий год увеличена квота поддержки возобновляемых источников энергии до 1 ГВт.

Кроме того, в Украине внедряются прямые контракты PPA на покупку электроэнергии. По словам министра, уже есть первые примеры использования этого механизма сотрудничества, и бизнес призывают активнее пользоваться таким инструментом.

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