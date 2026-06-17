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Детенизация и дерегуляция: правительство анонсировало новые меры для украинского бизнеса

18:47, 17 июня 2026
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Среди приоритетов — упрощение условий для предпринимателей, поддержка оборонной и энергетической сфер и новые программы кредитования.
Детенизация и дерегуляция: правительство анонсировало новые меры для украинского бизнеса
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Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила об обсуждении с предпринимателями дальнейших шагов по детенизации экономики и дерегуляции. По ее словам, по итогам очередного заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства согласованы конкретные действия в ответ на запросы бизнеса. Среди ключевых направлений определены дальнейший выход экономики из теневого сектора, упрощение регуляторных процедур и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.

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Свириденко отметила, что после предыдущего заседания Совета в апреле предложения бизнеса были проработаны, и уже принят ряд решений.

В частности, совместно с Верховной Радой упрощены процедуры для оборонных предприятий, распространены требования локализации на оборонные закупки и отменен НДС на наземные роботизированные комплексы. Для поддержки бизнеса в энергетической сфере введено доступное кредитование развития распределенной генерации, а также созданы условия для быстрого подключения новых мощностей.

Кроме того, расширен пакет поддержки для предприятий, пострадавших в результате российских обстрелов. С 1 июля начнет действовать новая программа кредитования, которая дополнит действующие инструменты политики «Сделано в Украине».

Также отдельно обсуждалась стратегия «Экономика будущего», разработанная правительством совместно со Всемирным банком и международными экспертами. Она предусматривает долгосрочную трансформацию экономики.

Документ определяет видение развития страны на следующие 15 лет и предусматривает формирование экономики, основанной на сильном частном секторе, инвестициях, современной промышленности и европейских правилах.

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бизнес правительство Украина Юлия Свириденко

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