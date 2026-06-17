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Детінізація та дерегуляція: в уряді анонсувала нові кроки для українського бізнесу

18:47, 17 червня 2026
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Серед пріоритетів — спрощення умов для підприємців, підтримка оборонної та енергетичної сфер і нові програми кредитування.
Детінізація та дерегуляція: в уряді анонсувала нові кроки для українського бізнесу
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Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про обговорення з підприємцями подальших кроків щодо детінізації економіки та дерегуляції. За її словами, за підсумками чергового засідання Ради з питань підтримки підприємництва узгоджено конкретні дії у відповідь на запити бізнесу. Серед ключових напрямів визначено подальше виведення економіки з тіньового сектору, спрощення регуляторних процедур і покращення умов ведення підприємницької діяльності.

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Свириденко зазначила, що після попереднього засідання Ради у квітні пропозиції бізнесу були опрацьовані, і вже ухвалено низку рішень.

Зокрема, спільно з Верховною Радою спрощено процедури для оборонних підприємств, поширено вимоги локалізації на оборонні закупівлі та скасовано ПДВ на наземні роботизовані комплекси. Для підтримки бізнесу в енергетичній сфері запроваджено доступне кредитування розвитку розподіленої генерації, а також створено умови для швидкого підключення нових потужностей.

Крім того, розширено пакет підтримки для підприємств, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Із 1 липня почне діяти нова програма кредитування, що доповнить чинні інструменти політики «Зроблено в Україні».

Також окремо обговорювалася стратегія «Економіка майбутнього», розроблена урядом спільно зі Світовим банком та міжнародними експертами. Вона передбачає довгострокову трансформацію економіки.

Документ визначає бачення розвитку країни на наступні 15 років і передбачає формування економіки, яка базується на сильному приватному секторі, інвестиціях, сучасній промисловості та європейських правилах.

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бізнес уряд Україна Юлія Свириденко

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