Детінізація та дерегуляція: в уряді анонсувала нові кроки для українського бізнесу
Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила про обговорення з підприємцями подальших кроків щодо детінізації економіки та дерегуляції. За її словами, за підсумками чергового засідання Ради з питань підтримки підприємництва узгоджено конкретні дії у відповідь на запити бізнесу. Серед ключових напрямів визначено подальше виведення економіки з тіньового сектору, спрощення регуляторних процедур і покращення умов ведення підприємницької діяльності.
Свириденко зазначила, що після попереднього засідання Ради у квітні пропозиції бізнесу були опрацьовані, і вже ухвалено низку рішень.
Зокрема, спільно з Верховною Радою спрощено процедури для оборонних підприємств, поширено вимоги локалізації на оборонні закупівлі та скасовано ПДВ на наземні роботизовані комплекси. Для підтримки бізнесу в енергетичній сфері запроваджено доступне кредитування розвитку розподіленої генерації, а також створено умови для швидкого підключення нових потужностей.
Крім того, розширено пакет підтримки для підприємств, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Із 1 липня почне діяти нова програма кредитування, що доповнить чинні інструменти політики «Зроблено в Україні».
Також окремо обговорювалася стратегія «Економіка майбутнього», розроблена урядом спільно зі Світовим банком та міжнародними експертами. Вона передбачає довгострокову трансформацію економіки.
Документ визначає бачення розвитку країни на наступні 15 років і передбачає формування економіки, яка базується на сильному приватному секторі, інвестиціях, сучасній промисловості та європейських правилах.
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