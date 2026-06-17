  1. В Украине

Между Киевом и Брюсселем: как ведомственные инициативы НАБУ и САП превратились в «европейские требования»

18:22, 17 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Представленный как безальтернативное условие евроинтеграции «план Качки-Кос» оказался мастерски адаптированным пакетом ведомственных запросов НАБУ и САП, которые под видом международных обязательств направлены на расширение своих полномочий.
Между Киевом и Брюсселем: как ведомственные инициативы НАБУ и САП превратились в «европейские требования»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В конце 2025 года политический и юридический ландшафт Украины всколыхнуло совместное заявление еврокомиссара Марты Кос и вице-премьера Тараса Качки. Однако вокруг документа, получившего неофициальное название «план Качки-Кос» и содержащего 10 пунктов антикоррупционных и судебных реформ, разворачивается беспрецедентная по своей дерзости политическая манипуляция. Власть и антикоррупционные органы пытаются убедить общество и парламент, что перед нами — строгие требования Европейского Союза, невыполнение которых помешает европейской интеграции.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Однако детальный анализ событий и хронология переписки ведомств свидетельствуют об обратном. Европейские требования оказались мастерски представленными пожеланиями антикоррупционных органов. Вместо объективного требования Брюсселя мы наблюдаем попытку НАБУ и САП узаконить собственные корпоративные интересы через международные обязательства Украины.

Хронология идей: от Киева к Брюсселю

Анализ событий позволяет зафиксировать четкую последовательность между инициативами украинских антикоррупционных органов и их последующим отражением в позициях международных партнеров:

— 20 ноября 2025 года: руководство НАБУ и САП направляет в правительство предложения по устранению «процессуальных препятствий» в расследовании коррупционных дел.

— 11 декабря 2025 года: публикуется совместное заявление представителей правительства и европейских институтов, содержащее положения, содержательно идентичные предложениям антикоррупционных ведомств.

Эта хронология свидетельствует о наличии эффективных каналов коммуникации, через которые отдельные внутренние интересы органов были интегрированы в международный диалог. Риск такой практики очевиден: институциональные стремления расширить собственные полномочия получают статус бенчмарков ЕС, что усложняет дальнейшую дискуссию в Верховной Раде.

Ключевые направления реформы: что скрывается за вывеской?

Предложения, которые из ведомственной переписки перешли в план реформ, касаются четырех основных изменений:

Собственное экспертное учреждение: создание структуры исключительно для дел НАБУ. Обоснование — «загруженность» и «конфликт интересов» в действующих государственных учреждениях.

Процессуальная автономия прокурора: исключение судебного контроля за продлением сроков досудебного расследования до 12 месяцев — это право передается исключительно прокурору.

Изменение правил закрытия дел: исключение пункта 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, что сделает невозможным закрытие производств после сообщения о подозрении в связи с истечением сроков.

Расширение полномочий САП: предоставление руководителю САП права самостоятельно вносить сведения о преступлениях народных депутатов в ЕРДР (в настоящее время это компетенция Генерального прокурора), формировать следственные группы и напрямую сотрудничать с иностранными органами без посредничества Офиса Генерального прокурора.

Как видим, под флагом требований ЕС Верховной Раде фактически предлагается проголосовать за давно ожидаемое усиление полномочий НАБУ и САП. Хотя эти реформы подаются как внешние ультиматумы, они являются результатом внутреннего лоббизма, мастерски адаптированного под требования евроинтеграции. Таким образом, вместо дискуссии о качестве правосудия парламент оказывается перед выбором: поддержать расширение ведомственного влияния или быть обвиненным в саботаже курса на ЕС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ Киев САП Украина Еврокомиссия

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли выписать мобилизованного из квартиры: Верховный Суд дал ответ

Отсутствие лица в жилье в связи с прохождением военной службы по мобилизации не может быть основанием для утраты права пользования жилым помещением.

ВККС подтвердила способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном суде несмотря на замечания ГРД

ВККС единогласно признала, что Татьяна Бойко способна осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

СЗЧ без судимости: новые правила возвращения военных, сроки возобновления службы и денежного обеспечения

Программа обещает право выбора подразделения и освобождение от уголовной ответственности, но имеет дедлайны.

Экзамен на вступление в ЕС: как реформа БЭБ, ГБР и Нацполиции влияет на переговоры Украины

Каких шагов требует ЕС от ГПСУ, миграционной службы и уголовной юстиции Украины.

ДТП во время урока вождения: за ошибку ученика патрульные составят протокол на инструктора

Во время обучения вождению риск попасть в ДТП значительно выше из-за неопытности ученика, однако водителем в учебном автомобиле считается именно инструктор.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]