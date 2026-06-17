Представленный как безальтернативное условие евроинтеграции «план Качки-Кос» оказался мастерски адаптированным пакетом ведомственных запросов НАБУ и САП, которые под видом международных обязательств направлены на расширение своих полномочий.

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В конце 2025 года политический и юридический ландшафт Украины всколыхнуло совместное заявление еврокомиссара Марты Кос и вице-премьера Тараса Качки. Однако вокруг документа, получившего неофициальное название «план Качки-Кос» и содержащего 10 пунктов антикоррупционных и судебных реформ, разворачивается беспрецедентная по своей дерзости политическая манипуляция. Власть и антикоррупционные органы пытаются убедить общество и парламент, что перед нами — строгие требования Европейского Союза, невыполнение которых помешает европейской интеграции.

Однако детальный анализ событий и хронология переписки ведомств свидетельствуют об обратном. Европейские требования оказались мастерски представленными пожеланиями антикоррупционных органов. Вместо объективного требования Брюсселя мы наблюдаем попытку НАБУ и САП узаконить собственные корпоративные интересы через международные обязательства Украины.

Хронология идей: от Киева к Брюсселю

Анализ событий позволяет зафиксировать четкую последовательность между инициативами украинских антикоррупционных органов и их последующим отражением в позициях международных партнеров:

— 20 ноября 2025 года: руководство НАБУ и САП направляет в правительство предложения по устранению «процессуальных препятствий» в расследовании коррупционных дел.

— 11 декабря 2025 года: публикуется совместное заявление представителей правительства и европейских институтов, содержащее положения, содержательно идентичные предложениям антикоррупционных ведомств.

Эта хронология свидетельствует о наличии эффективных каналов коммуникации, через которые отдельные внутренние интересы органов были интегрированы в международный диалог. Риск такой практики очевиден: институциональные стремления расширить собственные полномочия получают статус бенчмарков ЕС, что усложняет дальнейшую дискуссию в Верховной Раде.

Ключевые направления реформы: что скрывается за вывеской?

Предложения, которые из ведомственной переписки перешли в план реформ, касаются четырех основных изменений:

Собственное экспертное учреждение: создание структуры исключительно для дел НАБУ. Обоснование — «загруженность» и «конфликт интересов» в действующих государственных учреждениях.

Процессуальная автономия прокурора: исключение судебного контроля за продлением сроков досудебного расследования до 12 месяцев — это право передается исключительно прокурору.

Изменение правил закрытия дел: исключение пункта 10 ч. 1 ст. 284 УПК Украины, что сделает невозможным закрытие производств после сообщения о подозрении в связи с истечением сроков.

Расширение полномочий САП: предоставление руководителю САП права самостоятельно вносить сведения о преступлениях народных депутатов в ЕРДР (в настоящее время это компетенция Генерального прокурора), формировать следственные группы и напрямую сотрудничать с иностранными органами без посредничества Офиса Генерального прокурора.

Как видим, под флагом требований ЕС Верховной Раде фактически предлагается проголосовать за давно ожидаемое усиление полномочий НАБУ и САП. Хотя эти реформы подаются как внешние ультиматумы, они являются результатом внутреннего лоббизма, мастерски адаптированного под требования евроинтеграции. Таким образом, вместо дискуссии о качестве правосудия парламент оказывается перед выбором: поддержать расширение ведомственного влияния или быть обвиненным в саботаже курса на ЕС.

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