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Более 600 жалоб на дополнительные платежи за отопление в Киеве — Дмитрий Лубинец требует проверок и объяснений

18:12, 17 июня 2026
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Офис омбудсмена фиксирует массовые обращения от потребителей о дополнительных суммах в июньских счетах.
Более 600 жалоб на дополнительные платежи за отопление в Киеве — Дмитрий Лубинец требует проверок и объяснений
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Как сообщалось ранее, киевляне начали получать счета за отопление через несколько месяцев после окончания отопительного сезона. На что в правительстве пообещали проверить массовые платежки.

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что дополнительные начисления за январь вызвали возмущение у киевлян, поскольку в тот период после массированных российских обстрелов часть столицы оставалась без теплоснабжения.

«Именно это подтверждает и статистика: только в течение января–марта в наш Офис поступило более 600 обращений относительно отсутствия или ненадлежащего предоставления услуг по теплоснабжению. В то же время КП «Киевтеплоэнерго» объясняет доначисления автоматическим перерасчетом в соответствии с постановлением КМУ № 683», — отметил Лубинец.

В связи с этой ситуацией омбудсмен обратился к вице-премьер-министру по восстановлению Украины — министру развития общин и территорий Украины Алексею Кулебе с требованием проверить законность таких начислений и предоставить потребителям разъяснения.

Он подчеркнул, что «люди должны платить только за те услуги, которые они фактически получили». В случае отсутствия или ненадлежащего предоставления теплоснабжения права потребителей должны быть защищены, а все расчеты — прозрачными и понятными. Ситуация, по его словам, находится под контролем и должна быть урегулирована с учетом прав потребителей.

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Киев правительство Дмитрий Лубинец отопление Министерство развития общин и территорий коммунальные услуги

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