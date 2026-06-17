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Понад 600 скарг на додаткові платежі за тепло в Києві – Дмитро Лубінець вимагає перевірок та пояснень

18:12, 17 червня 2026
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Офіс омбудсмана фіксує масові звернення від споживачів про додаткові суми в червневих платіжках.
Понад 600 скарг на додаткові платежі за тепло в Києві – Дмитро Лубінець вимагає перевірок та пояснень
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Як раніше повідомлялося, кияни почали отримувати рахунки за опалення через кілька місяців після завершення опалювального сезону. На що в уряді пообіцяли, що перевірить масові платіжки.

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що додаткові нарахування за січень для киян викликали обурення, оскільки в той період після масованих російських обстрілів частина столиці залишалася без теплопостачання.

«Саме це підтверджує і статистика: лише протягом січня–березня до нашого Офісу надійшло понад 600 звернень щодо відсутності або неналежного надання послуг з теплопостачання. Водночас КП «Київтеплоенерго» пояснює донарахування автоматичним перерахунком відповідно до постанови КМУ №683», – зазначив Лубінець.

У зв’язку з ситуацією омбудсман звернувся до Віце-прем’єр-міністра з відновлення України — Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби з вимогою перевірити законність таких нарахувань і надати споживачам роз’яснення.

Він наголосив, що «люди повинні сплачувати лише за ті послуги, які вони фактично отримали». У разі відсутності або неналежного надання теплопостачання права споживачів повинні бути захищені, а всі розрахунки — прозорими та зрозумілими. Ситуація, за його словами, перебуває на контролі та має бути врегульована з урахуванням прав споживачів.

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Київ уряд Дмитро Лубінець опалення Міністерство розвитку громад та територій комунальні послуги

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