На Дніпропетровщині батько погрожував «розправою» вчительці після її повідомлення про втечу дітей під час тривоги

Суд визнав, що вчителька правомірно повідомила батьків про учнів, які залишили школу під час повітряної тривоги, та стягнув з батька завдану майнову і моральну шкоду.

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Питання взаємоповаги між учасниками освітнього процесу та відповідальності за неправомірну поведінку щодо педагогів набуває особливого значення в умовах воєнного стану, коли на працівників закладів освіти покладається підвищена відповідальність за безпеку дітей.

У справі № 179/1106/25, рішення в якій 11 червня 2026 року ухвалив Магдалинівський районний суд Дніпропетровської області, розглядався спір про відшкодування майнової та моральної шкоди, яку, за твердженням позивачки, було завдано внаслідок конфлікту з батьком учениці після повідомлення про самовільне залишення школярами території ліцею під час повітряної тривоги.

Обставини справи

Позивачка працювала вчителем та класним керівником у ліцеї. Під час повітряної тривоги група учнів, серед яких була донька відповідача, самовільно залишила заклад освіти та не пройшла до укриття.

Після того як вчительці стало відомо про відсутність дітей, вона повідомила про це батьків у закритому чаті Viber, створеному для комунікації з батьками учнів.

Батько однієї з учениць обурений оприлюдненням прізвища його доньки у батьківському чаті, зателефонував на особистий номер вчительки та, використовуючи нецензурну лексику, погрожував їй розправою. Вимагав вибачення перед його донькою у присутності школи за неприпустиме поводження із дитиною. Погрожував прикласти зусиль для звільнення позивачки з учбового закладу із ганьбою.

Невдовзі після конфлікту позивачка звернулася по медичну допомогу та проходила стаціонарне лікування з діагнозом компресійна ішемія лицевого нерва. Вона просила стягнути з відповідача витрати на лікування та компенсацію моральної шкоди.

У ході розгляду справи були допитані свідки, досліджено медичні документи, письмові докази та аудіозапис телефонної розмови, на якому зафіксовано використання відповідачем нецензурної лексики щодо працівників ліцею.

Позиція місцевого суду

Суд зазначив, що ч.1 ст. 6 Закону України «Про освіту» встановлено засади та принципи освітньої діяльності, зокрема забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психологічного насильства, а також до дискримінації за будь-якими ознаками, забезпечення та розвиток безпечного і здорового освітнього середовища в закладах освіти.

Статтею 54 Закону України «Про освіту» встановлено, що педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники зобов'язані захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психологічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров'ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладів освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам.

Міністерство освіти та науки України вказує, що у разі повітряної тривоги педагог повинен зупинити заняття та закцентувати школярів на необхідності прямувати до безпечного місця. Під час повітряної тривоги всі учні мають бути в укритті.

Суд звернув увагу, що під час перебування дітей у закладі освіти відповідальність за їх життя та здоров’я несуть педагогічні працівники. Вчитель зобов’язаний забезпечувати безпеку здобувачів освіти під час освітнього процесу та контролювати дотримання ними правил і вимог безпеки.

Водночас суд наголосив, що у випадку залишення приміщення закладу освіти неповнолітнім учнем, вчитель зобов'язаний докласти зусиль, а саме повідомити батьків про відсутність дитини в навчальному закладі без поважних на те причин.

Оцінюючи дії позивачки, суд дійшов висновку, що вчитель належним чином повідомила батьків про можливу небезпеку для життя, здоров`я дітей, які покинули приміщення навчального закладу під час повітряної тривоги.

Також суд звернув увагу на стандарти взаємоповаги в освітньому середовищі та зазначив, що у Законі України «Про освіту» закріплено, що учасники освітнього процесу зобов'язані дотримуватися принципів взаємоповаги, поваги до честі та гідності інших осіб.

Батьки зобов'язані поважати гідність, права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу, зокрема педагогічних працівників.

Судом встановлено, що вчителька зазнала матеріальної шкоди, що виразилась у витраті певної суми коштів на лікування, внаслідок конфлікту між нею та батьком дитини .

У зв'язку із вищенаведеним, суд дійшов до висновку про задоволення відшкодування збитків у розмірі 16 639,44 грн, які пов'язані із лікуванням позивачки.

Оцінюючи характер правопорушення та глибину фізичних, душевних страждань, суд приходить до висновку про можливість стягнення з відповідача на користь позивачки моральної шкоди у розмірі 5000,00 (п'яти тисяч гривень) грн., що буде достатнім та співмірним.

Отже, виходячи з досліджених доказів, судом встановлено, що позивачка дійсно отримала збитки та шкоду неправомірними діями відповідача, що зумовлює часткове задоволення позовних вимог.

Для подальшого правозастосування це рішення важливе тим, що підтверджує обов’язок педагогів повідомляти батьків про випадки самовільного залишення учнями закладу освіти під час повітряної тривоги, а також наголошує на необхідності дотримання батьками поваги до честі, гідності та професійної діяльності педагогічних працівників.

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