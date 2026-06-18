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В Днепропетровской области отец угрожал учительнице «расправой» после ее сообщения о побеге детей во время тревоги

07:30, 18 июня 2026
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Суд признал, что учительница правомерно сообщила родителям об учениках, покинувших школу во время воздушной тревоги, и взыскал с отца причиненный имущественный и моральный вред.
В Днепропетровской области отец угрожал учительнице «расправой» после ее сообщения о побеге детей во время тревоги
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Вопрос взаимоуважения между участниками образовательного процесса и ответственности за неправомерное поведение в отношении педагогов приобретает особое значение в условиях военного положения, когда на работников учебных заведений возлагается повышенная ответственность за безопасность детей.

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В деле № 179/1106/25, решение по которому 11 июня 2026 года принял Магдалиновский районный суд Днепропетровской области, рассматривался спор о возмещении имущественного и морального вреда, который, по утверждению истицы, был причинен вследствие конфликта с отцом ученицы после сообщения о самовольном уходе школьников с территории лицея во время воздушной тревоги.

Обстоятельства дела

Истица работала учителем и классным руководителем в лицее. Во время воздушной тревоги группа учеников, среди которых была дочь ответчика, самовольно покинула учебное заведение и не прошла в укрытие.

После того как учительнице стало известно об отсутствии детей, она сообщила об этом родителям в закрытом чате Viber, созданном для коммуникации с родителями учеников.

Отец одной из учениц, возмущенный обнародованием фамилии своей дочери в родительском чате, позвонил на личный номер учительницы и, используя нецензурную лексику, угрожал ей расправой. Требовал извинений перед его дочерью в присутствии школы за недопустимое обращение с ребенком. Угрожал приложить усилия для увольнения истицы из учебного заведения с позором.

Вскоре после конфликта истица обратилась за медицинской помощью и проходила стационарное лечение с диагнозом компрессионная ишемия лицевого нерва. Она просила взыскать с ответчика расходы на лечение и компенсацию морального вреда.

В ходе рассмотрения дела были допрошены свидетели, исследованы медицинские документы, письменные доказательства и аудиозапись телефонного разговора, на которой зафиксировано использование ответчиком нецензурной лексики в отношении работников лицея.

Позиция местного суда

Суд отметил, что ч. 1 ст. 6 Закона Украины «Об образовании» устанавливает основы и принципы образовательной деятельности, в частности обеспечение равного доступа к образованию без дискриминации по любым признакам, формирование уважения к правам и свободам человека, нетерпимости к унижению его чести и достоинства, физическому или психологическому насилию, а также к дискриминации по любым признакам, обеспечение и развитие безопасной и здоровой образовательной среды в учебных заведениях.

Статьей 54 Закона Украины «Об образовании» установлено, что педагогические, научно-педагогические и научные работники обязаны защищать соискателей образования во время образовательного процесса от любых форм физического и психологического насилия, унижения чести и достоинства, дискриминации по любому признаку, пропаганды и агитации, наносящих вред здоровью соискателя образования, предотвращать употребление ими и другими лицами на территории учебных заведений алкогольных напитков, наркотических средств и другие вредные привычки.

Министерство образования и науки Украины указывает, что в случае воздушной тревоги педагог должен остановить занятия и акцентировать внимание школьников на необходимости направиться в безопасное место. Во время воздушной тревоги все ученики должны находиться в укрытии.

Суд обратил внимание, что во время пребывания детей в учебном заведении ответственность за их жизнь и здоровье несут педагогические работники. Учитель обязан обеспечивать безопасность соискателей образования во время образовательного процесса и контролировать соблюдение ими правил и требований безопасности.

В то же время суд подчеркнул, что в случае оставления помещения учебного заведения несовершеннолетним учеником учитель обязан принять меры, а именно сообщить родителям об отсутствии ребенка в учебном заведении без уважительных причин.

Оценивая действия истицы, суд пришел к выводу, что учитель надлежащим образом сообщила родителям о возможной опасности для жизни и здоровья детей, покинувших помещение учебного заведения во время воздушной тревоги.

Также суд обратил внимание на стандарты взаимоуважения в образовательной среде и отметил, что в Законе Украины «Об образовании» закреплено, что участники образовательного процесса обязаны соблюдать принципы взаимоуважения, уважения к чести и достоинству других лиц.

Родители обязаны уважать достоинство, права, свободы и законные интересы других участников образовательного процесса, в частности педагогических работников.

Судом установлено, что учительница понесла материальный ущерб, выразившийся в расходовании определенной суммы средств на лечение, вследствие конфликта между ней и отцом ребенка.

В связи с вышеизложенным суд пришел к выводу об удовлетворении требования о возмещении убытков в размере 16 639,44 грн, связанных с лечением истицы.

Оценивая характер правонарушения и глубину физических и душевных страданий, суд приходит к выводу о возможности взыскания с ответчика в пользу истицы морального вреда в размере 5000,00 (пяти тысяч гривен) грн., что будет достаточным и соразмерным.

Таким образом, исходя из исследованных доказательств, судом установлено, что истица действительно понесла убытки и вред вследствие неправомерных действий ответчика, что обусловливает частичное удовлетворение исковых требований.

Для дальнейшего правоприменения это решение важно тем, что подтверждает обязанность педагогов сообщать родителям о случаях самовольного ухода учащихся из учебного заведения во время воздушной тревоги, а также подчеркивает необходимость соблюдения родителями уважения к чести, достоинству и профессиональной деятельности педагогических работников.

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В Днепропетровской области отец угрожал учительнице «расправой» после ее сообщения о побеге детей во время тревоги

Суд признал, что учительница правомерно сообщила родителям об учениках, покинувших школу во время воздушной тревоги, и взыскал с отца причиненный имущественный и моральный вред.

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