До 1 млн грн компенсации — правительство расширило финансовую поддержку пострадавших на объектах критической инфраструктуры в результате войны

В Украине увеличили размеры компенсаций и уточнили механизм доплат, а также расширили социальные гарантии для ветеранов и работников.

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Правительство усовершенствовало порядок выплаты помощи людям, пострадавшим на объектах критической инфраструктуры в результате войны. Об этом сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Размеры выплат определены следующим образом:

800 тыс. грн — для лиц с инвалидностью I группы;

500 тыс. грн — II группы;

200 тыс. грн — III группы;

1 млн грн — в случае гибели человека.

Также урегулирован механизм доплаты в случае изменения группы инвалидности, если человек уже получал соответствующую помощь ранее.

Отдельно Кабинет Министров Украины одобрил законопроект о дополнительных социальных гарантиях для ветеранов войны и работников, пострадавших в результате несчастного случая на производстве.

Для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны страховой стаж для расчета выплат будет учитываться за 14 месяцев вместо 12.

Работники, пострадавшие в результате несчастного случая на производстве, смогут получать пособие по временной нетрудоспособности сразу после оформления больничного, без ожидания завершения расследования. Первые 17 дней оплачивает работодатель. Если расследование подтвердит страховой случай, предусмотрена возможность доплаты до 100% средней заработной платы.

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