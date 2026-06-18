Кто может оформить ID-паспорт дешевле или бесплатно: какие льготы действуют в 2026 году

Кто может не платить за оформление паспорта и в каких случаях компенсируют до 50% стоимости административной услуги.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Оформление паспорта гражданина Украины в виде ID-карты не всегда требует полной оплаты административного сбора. Для отдельных категорий граждан законодательством предусмотрены льготы, которые позволяют получить документ бесплатно или со значительной компенсацией расходов.

В частности, бесплатно оформляется первый паспорт после достижения 14-летнего возраста, а люди, которые находились в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, могут быть полностью освобождены от уплаты административного сбора. Кроме того, местные общины имеют право компенсировать часть расходов на оформление или обмен документов за счет средств местных бюджетов.

О действующих льготах при оформлении паспорта гражданина Украины в форме ID-карты напомнила Государственная миграционная служба.

Первый паспорт в 14 лет оформляется бесплатно

Первый паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, который оформляется после достижения 14-летнего возраста, выдается бесплатно.

Для получения первого документа граждане не уплачивают административный сбор и другие платежи, связанные с его оформлением.

Местные общины могут компенсировать часть стоимости оформления документов

Для других категорий граждан возможно частичное освобождение от уплаты стоимости административного сбора.

Законодательство позволяет органам местного самоуправления компенсировать часть стоимости административной услуги и/или бланка документа за счет местных бюджетов.

Компенсация стоимости оформления или обмена документов, в том числе взамен утраченных или похищенных, составляет 50% стоимости административной услуги.

Кто может не уплачивать административный сбор за оформление паспорта

Отдельная льгота предусмотрена для лиц, которые находились в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии против Украины.

Административный сбор не взимается за оформление паспорта гражданина Украины лицу, которое находилось в местах несвободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, либо лицу, в отношении которого установлен факт лишения личной свободы в соответствии с Законом Украины.

Воспользоваться такой льготой можно при условии подачи заявления в течение одного года со дня освобождения и предоставления документа, подтверждающего соответствующий факт.

Какие документы можно оформить на льготных условиях

Льготные условия могут применяться при оформлении или обмене документов, а также в случаях, когда документы были утрачены или похищены.

В Миграционной службе призывают граждан заранее уточнять наличие местных программ компенсации расходов, поскольку решения о такой поддержке принимают органы местного самоуправления за счет средств соответствующих общин.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.