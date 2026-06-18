  1. В Украине

Не каждое исполнительное производство делает человека должником в реестре: главные исключения

07:36, 18 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Чем отличаются Автоматизированная система исполнительного производства и Единый реестр должников.
Не каждое исполнительное производство делает человека должником в реестре: главные исключения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Попадание в Единый реестр должников или упоминание о наличии исполнительного производства часто вызывает у граждан вопросы относительно их статуса и возможных ограничений. В то же время многие ошибочно отождествляют Единый реестр должников с Автоматизированной системой исполнительного производства, считая, что это один и тот же ресурс. На самом деле эти системы имеют разное назначение, разный объем информации и разные правила доступа. Одна является основным рабочим инструментом государственных и частных исполнителей, другая — открытой базой данных о должниках. В Минюсте объяснили, чем они отличаются и какую информацию содержат.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что такое Автоматизированная система исполнительного производства

Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП) — это информационно-коммуникационная система, которая обеспечивает сбор, хранение, учет, поиск, обобщение и предоставление сведений об исполнительных производствах. Также она используется для формирования Единого реестра должников и обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа.

Именно в АСИП регистрируются исполнительные документы, документы исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.

Кроме того, система обеспечивает:

  • объективное и беспристрастное распределение исполнительных документов между государственными исполнителями;
  • изготовление документов исполнительного производства;
  • доступ сторон исполнительного производства к информации и документам;
  • централизованное хранение документов исполнительного производства;
  • формирование Единого реестра должников;
  • функционирование Единого реестра частных исполнителей Украины;
  • взаимодействие органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей с государственными органами, банками и другими учреждениями.

Государственные и частные исполнители осуществляют через АСИП все ключевые процессуальные действия. В частности, они регистрируют исполнительные документы, открывают и завершают исполнительные производства, выносят постановления, фиксируют исполнительные действия, формируют процессуальные документы и обмениваются информацией с государственными органами и реестрами.

Фактически АСИП является главной рабочей системой исполнителей.

Что такое Единый реестр должников

Единый реестр должников — это систематизированная база данных о должниках, которая является составной частью Автоматизированной системы исполнительного производства.

Основной целью реестра является обнародование в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников, предотвращение отчуждения ими имущества и стимулирование к выполнению своих обязательств.

Сведения о должнике вносятся в реестр одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства.

В то же время законодательством предусмотрены исключения. В частности, в реестр не вносятся сведения о должниках, которыми являются государственные органы и органы местного самоуправления. Также не вносятся отдельные категории должников по решениям неимущественного характера и должники, не имеющие задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев.

Какая информация содержится в АСИП

Автоматизированная система исполнительного производства содержит полную информацию об исполнительном производстве, в частности:

  • данные взыскателя и должника;
  • реквизиты исполнительного документа;
  • сведения об исполнителе;
  • постановления и другие процессуальные документы;
  • информацию об арестах имущества и денежных средств;
  • сведения о проведенных исполнительных действиях;
  • данные о состоянии исполнения решения.

Доступ к большей части этой информации имеют только исполнители и стороны исполнительного производства в порядке, определенном законодательством.

Какие сведения содержатся в Едином реестре должников

В отличие от АСИП, Единый реестр должников содержит лишь ограниченный перечень данных, необходимых для идентификации лица и подтверждения факта наличия исполнительного производства.

В реестре можно найти:

  • фамилию, имя и отчество должника-физического лица;
  • дату рождения должника;
  • наименование юридического лица-должника;
  • информацию об органе или лице, осуществляющих принудительное исполнение решения, а также контактные данные исполнителя;
  • номер исполнительного производства;
  • информацию об органе или должностном лице, выдавших исполнительный документ.

При этом реестр не содержит подробной информации о сумме долга, процессуальных документах или ходе исполнения решения.

Проверить наличие лица в Едином реестре должников может любой желающий через открытый онлайн-сервис.

Означает ли наличие исполнительного производства в АСИП, что лицо находится в Реестре должников

Нет, не всегда.

Каждая запись в Едином реестре должников формируется на основании данных из АСИП, однако не все исполнительные производства автоматически отображаются в реестре.

Законодательство определяет случаи, когда сведения о должнике не подлежат внесению в Единый реестр должников. Это касается, в частности, государственных органов, органов местного самоуправления, должников по решениям неимущественного характера и отдельных категорий должников по периодическим платежам.

Главное отличие между АСИП и Реестром должников

Ключевое различие заключается в том, что АСИП содержит информацию обо всех открытых и завершенных исполнительных производствах.

Даже после полного погашения долга и завершения исполнительного производства соответствующие сведения остаются в системе навсегда с указанием актуального статуса производства.

В свою очередь Единый реестр должников отображает только лиц, имеющих невыполненные имущественные обязательства на текущий момент.

После завершения исполнительного производства, в частности в связи с уплатой долга, сведения о должнике исключаются из реестра.

Таким образом, АСИП является внутренней системой учета и сопровождения исполнительных производств, тогда как Единый реестр должников выполняет функцию открытого информационного ресурса, который позволяет проверить наличие у лица актуальной задолженности, находящейся на принудительном исполнении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

долг минюст взыскание задолженности Министерство юстиции Украины

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Хроники ВСП: Третья дисциплинарная палата закрыла дело судьи Геннадия Салая и рассмотрела череду отводов по делу судьи Шевчук

Дисциплинарная палата ВСП закрыла дисциплинарное производство по делу судьи Геннадия Салая, который при санкционировании НСРД допустил ряд процессуальных нарушений.

За пересылку сообщений в мессенджерах могут привлечь даже к уголовной ответственности

Законно ли распространять чужую переписку в Telegram, Viber и WhatsApp.

В Днепропетровской области отец угрожал учительнице «расправой» после ее сообщения о побеге детей во время тревоги

Суд признал, что учительница правомерно сообщила родителям об учениках, покинувших школу во время воздушной тревоги, и взыскал с отца причиненный имущественный и моральный вред.

Можно ли выписать мобилизованного из квартиры: Верховный Суд дал ответ

Отсутствие лица в жилье в связи с прохождением военной службы по мобилизации не может быть основанием для утраты права пользования жилым помещением.

ВККС подтвердила способность Татьяны Бобко осуществлять правосудие в апелляционном суде несмотря на замечания ГРД

ВККС единогласно признала, что Татьяна Бойко способна осуществлять правосудие в апелляционном общем суде.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]