Не каждое исполнительное производство делает человека должником в реестре: главные исключения

Чем отличаются Автоматизированная система исполнительного производства и Единый реестр должников.

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Попадание в Единый реестр должников или упоминание о наличии исполнительного производства часто вызывает у граждан вопросы относительно их статуса и возможных ограничений. В то же время многие ошибочно отождествляют Единый реестр должников с Автоматизированной системой исполнительного производства, считая, что это один и тот же ресурс. На самом деле эти системы имеют разное назначение, разный объем информации и разные правила доступа. Одна является основным рабочим инструментом государственных и частных исполнителей, другая — открытой базой данных о должниках. В Минюсте объяснили, чем они отличаются и какую информацию содержат.

Что такое Автоматизированная система исполнительного производства

Автоматизированная система исполнительного производства (АСИП) — это информационно-коммуникационная система, которая обеспечивает сбор, хранение, учет, поиск, обобщение и предоставление сведений об исполнительных производствах. Также она используется для формирования Единого реестра должников и обеспечения защиты информации от несанкционированного доступа.

Именно в АСИП регистрируются исполнительные документы, документы исполнительного производства и фиксируются все исполнительные действия.

Кроме того, система обеспечивает:

объективное и беспристрастное распределение исполнительных документов между государственными исполнителями;

изготовление документов исполнительного производства;

доступ сторон исполнительного производства к информации и документам;

централизованное хранение документов исполнительного производства;

формирование Единого реестра должников;

функционирование Единого реестра частных исполнителей Украины;

взаимодействие органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей с государственными органами, банками и другими учреждениями.

Государственные и частные исполнители осуществляют через АСИП все ключевые процессуальные действия. В частности, они регистрируют исполнительные документы, открывают и завершают исполнительные производства, выносят постановления, фиксируют исполнительные действия, формируют процессуальные документы и обмениваются информацией с государственными органами и реестрами.

Фактически АСИП является главной рабочей системой исполнителей.

Что такое Единый реестр должников

Единый реестр должников — это систематизированная база данных о должниках, которая является составной частью Автоматизированной системы исполнительного производства.

Основной целью реестра является обнародование в режиме реального времени информации о невыполненных имущественных обязательствах должников, предотвращение отчуждения ими имущества и стимулирование к выполнению своих обязательств.

Сведения о должнике вносятся в реестр одновременно с вынесением постановления об открытии исполнительного производства.

В то же время законодательством предусмотрены исключения. В частности, в реестр не вносятся сведения о должниках, которыми являются государственные органы и органы местного самоуправления. Также не вносятся отдельные категории должников по решениям неимущественного характера и должники, не имеющие задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей более трех месяцев.

Какая информация содержится в АСИП

Автоматизированная система исполнительного производства содержит полную информацию об исполнительном производстве, в частности:

данные взыскателя и должника;

реквизиты исполнительного документа;

сведения об исполнителе;

постановления и другие процессуальные документы;

информацию об арестах имущества и денежных средств;

сведения о проведенных исполнительных действиях;

данные о состоянии исполнения решения.

Доступ к большей части этой информации имеют только исполнители и стороны исполнительного производства в порядке, определенном законодательством.

Какие сведения содержатся в Едином реестре должников

В отличие от АСИП, Единый реестр должников содержит лишь ограниченный перечень данных, необходимых для идентификации лица и подтверждения факта наличия исполнительного производства.

В реестре можно найти:

фамилию, имя и отчество должника-физического лица;

дату рождения должника;

наименование юридического лица-должника;

информацию об органе или лице, осуществляющих принудительное исполнение решения, а также контактные данные исполнителя;

номер исполнительного производства;

информацию об органе или должностном лице, выдавших исполнительный документ.

При этом реестр не содержит подробной информации о сумме долга, процессуальных документах или ходе исполнения решения.

Проверить наличие лица в Едином реестре должников может любой желающий через открытый онлайн-сервис.

Означает ли наличие исполнительного производства в АСИП, что лицо находится в Реестре должников

Нет, не всегда.

Каждая запись в Едином реестре должников формируется на основании данных из АСИП, однако не все исполнительные производства автоматически отображаются в реестре.

Законодательство определяет случаи, когда сведения о должнике не подлежат внесению в Единый реестр должников. Это касается, в частности, государственных органов, органов местного самоуправления, должников по решениям неимущественного характера и отдельных категорий должников по периодическим платежам.

Главное отличие между АСИП и Реестром должников

Ключевое различие заключается в том, что АСИП содержит информацию обо всех открытых и завершенных исполнительных производствах.

Даже после полного погашения долга и завершения исполнительного производства соответствующие сведения остаются в системе навсегда с указанием актуального статуса производства.

В свою очередь Единый реестр должников отображает только лиц, имеющих невыполненные имущественные обязательства на текущий момент.

После завершения исполнительного производства, в частности в связи с уплатой долга, сведения о должнике исключаются из реестра.

Таким образом, АСИП является внутренней системой учета и сопровождения исполнительных производств, тогда как Единый реестр должников выполняет функцию открытого информационного ресурса, который позволяет проверить наличие у лица актуальной задолженности, находящейся на принудительном исполнении.

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