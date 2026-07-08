Раздел имущества за границей: когда украинский суд может рассматривать дело и как исполнить решение

Правильный выбор юрисдикции и способа защиты может определить исход дела.

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Раздел недвижимости, инвестиционных активов или криптовалюты, находящихся за границей, требует не только подтверждения прав на имущество, но и правильного выбора юрисдикции и способа судебной защиты. В Национальной ассоциации адвокатов Украины подчеркивают, что ошибки еще на этапе подготовки иска могут привести к тому, что даже положительное решение украинского суда окажется невозможным исполнить в другом государстве. Именно поэтому адвокату необходимо еще в самом начале определить, может ли дело рассматривать украинский суд, какой способ защиты выбрать и как в дальнейшем будет исполняться решение за границей.

Как определить, может ли украинский суд рассматривать дело

В НААУ отмечают, что в спорах о разделе имущества, находящегося за границей, прежде всего необходимо разграничивать два вопроса: относится ли спор к юрисдикции украинских судов и соблюдены ли правила подсудности конкретного дела.

Там объясняют, что сначала суд должен установить, может ли спор вообще рассматриваться в Украине, и только после этого определить, какой именно суд должен его рассматривать.

Кроме того, в делах с иностранным элементом прежде всего необходимо проверять международные конвенции и двусторонние договоры Украины с государством, где находится имущество. Именно от этого зависит, имеет ли украинский суд полномочия рассматривать требования относительно такого актива.

Какой способ защиты выбрать

В НААУ обращают внимание, что важно правильно сформулировать исковые требования.

В качестве примера приводится дело, в котором в состав общего имущества входил дом в Лондоне. Истица не просила признать за ней право собственности или долю в недвижимости, а требовала взыскания денежной компенсации.

По этому делу Верховный Суд применил подход комплексной оценки общей массы имущества и учел стоимость зарубежного объекта при определении суммы компенсации.

В НААУ отмечают, что прямой раздел недвижимости или определение доли собственности на объект, находящийся за границей, украинскими судами в настоящее время практически невозможны из-за правил международной исключительной подсудности.

Одним из способов защиты может быть включение стоимости недвижимости в общую массу имущества с требованием о выплате денежной компенсации. Вместе с тем судебная практика по этому вопросу пока остается неоднозначной.

При этом движимое имущество можно делить в Украине по общим правилам подсудности.

Как подходят к таким спорам европейские страны

В НААУ отмечают, что в государствах Европейского Союза споры о вещных правах на недвижимое имущество традиционно рассматриваются судами того государства, где находится соответствующий объект.

Вместе с тем имущественные споры между супругами не всегда тождественны спорам о вещных правах. Предметом рассмотрения может быть не переход права собственности, а определение долей или выплата компенсации.

В качестве примера приводится Германия. Там решение украинского суда о разделе имущества может использоваться как доказательство, однако само по себе оно не является достаточным основанием для внесения изменений в земельную книгу.

В зависимости от обстоятельств могут потребоваться отдельное судебное производство, решение немецкого суда или нотариальное оформление перехода права собственности в соответствии с законодательством Германии.

Как получить доказательства из-за границы

В НААУ также обращают внимание на использование судебных поручений для получения доказательств.

Там отмечают, что сторона должна доказать, что уже предпринимала меры для самостоятельного получения необходимого доказательства, либо объяснить, почему сделать это в иностранном государстве невозможно. При отсутствии такого обоснования суд может отказать в удовлетворении ходатайства.

В ходатайстве рекомендуется четко указывать:

международный договор или конвенцию, на которые ссылается сторона;

обоснование необходимости получения доказательств;

содержание судебного поручения;

конкретные документы или вопросы, ответы на которые необходимо получить.

Также подчеркивается, что судебное поручение вместе с приложениями подается в двух экземплярах и переводится на официальный язык государства, в которое оно направляется.

Среди наиболее распространенных ошибок называют:

ссылку на международную конвенцию, хотя действует двусторонний договор;

неполный пакет документов;

неправильный язык перевода;

отсутствие указания конкретного региона в многоязычном государстве.

Как делить иностранные акции, инвестиционные счета и криптовалюту

В НААУ отмечают, что при спорах относительно иностранных акций и инвестиционных счетов объектом поиска являются не только сами акции.

На инвестиционном счете могут учитываться акции, ETF, денежные остатки, дивиденды и средства от продажи активов. Поэтому такой счет необходимо рассматривать как комплекс различных финансовых инструментов.

Для раздела активов важными остаются время их приобретения и источник происхождения денежных средств.

Если деньги перемещались через криптовалюту, необходимо восстановить всю цепочку движения средств — от украинского банка до криптобиржи, криптокошелька, транзакций в блокчейне, последующей конвертации и пополнения брокерского счета.

Также в НААУ отмечают, что первоочередной задачей является не получение полной информации об инвестиционном портфеле, а поиск процессуально значимых сведений — названия брокера, платежа, юридического лица, номера счета или другого идентификатора. Только после этого целесообразно переходить к адресному истребованию документов.

Почему иногда стоит обращаться в иностранный суд

В качестве примера в НААУ привели дело об имуществе в Турции.

От обращения в украинский суд отказались, поскольку необходимо было срочно наложить арест на недвижимость. Иск подали в турецкий суд, который уже через два дня применил меры обеспечения иска и запретил отчуждение одного из объектов.

Также отмечается, что при отсутствии брачного договора в Турции применяется законный режим участия в приобретенном имуществе. После прекращения брака суд ликвидирует имущественный режим супругов, определяет состав имущества, устанавливает его стоимость, после чего определяет имущественные права сторон.

Как решался спор об имуществе в Чехии

Еще один пример касался супругов, владевших домом и квартирой в Чехии, при этом квартира находилась в ипотеке.

В НААУ отмечают, что при рассмотрении дела суд учел положения договора между Украиной и Чехией о правовой помощи, поскольку недвижимость и ипотечные обязательства находились именно в Чехии.

Одновременно суд проверял, имеется ли у сторон имущество в Украине, поэтому его отсутствие пришлось подтверждать выписками, другими документами и аффидевитами.

После полутора лет судебного спора стороны достигли договоренности: бывший муж выкупил долю в квартире, а дом был разделен поровну, поскольку он не смог доказать больший вклад в приобретение этого имущества.

Как подходят к разделу имущества суды Англии

В НААУ также обратили внимание на практику английских судов.

Там отмечают, что суд обладает широкими дискреционными полномочиями и не ограничивается лишь формальным принципом равенства долей.

При принятии решения учитываются потребности каждого из супругов и детей, доходы, потенциал заработка, имущественные ресурсы, возраст сторон, продолжительность брака, долги, уровень жизни семьи и возможность обеспечить каждому из супругов жилье после расторжения брака.

Также подчеркивается, что дело не должно завершаться лишь формальным определением доли, если такое решение невозможно реализовать на практике и оно не позволяет окончательно урегулировать имущественные отношения после расторжения брака.

Почему решение украинского суда не всегда исполняется за границей

В НААУ подчеркивают, что документы для использования за границей, как правило, требуют перевода и апостилирования, а клиентов необходимо заранее информировать о связанных с этим расходах.

Также отмечается, что решение украинского суда о разделе имущества не означает его автоматического исполнения в другом государстве.

Иностранный суд может учесть украинское решение или другие документы, однако окончательно вопрос будет решаться в соответствии с законодательством своей страны.

Кроме того, если возникает необходимость наложить арест на имущество за границей, недостаточно получить определение украинского суда об обеспечении иска. Такое решение также должно пройти процедуру признания и исполнения в государстве, где находится соответствующее имущество.

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