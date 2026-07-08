Поділ майна за кордоном: коли український суд може розглядати справу та як виконати рішення

Правильний вибір юрисдикції та способу захисту може визначити результат справи.

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Поділ нерухомості, інвестиційних активів чи криптовалюти, що знаходяться за кордоном, потребує не лише підтвердження прав на майно, а й правильного вибору юрисдикції та способу судового захисту. У Національній асоціації адвокатів наголошують, що помилки ще на етапі підготовки позову можуть призвести до того, що навіть позитивне рішення українського суду буде неможливо виконати в іншій державі. Саме тому адвокату необхідно ще на початку визначити, чи може справу розглядати український суд, який спосіб захисту обрати та як у майбутньому виконуватиметься рішення за кордоном.

Як визначити, чи може український суд розглядати справу

У НААУ зазначають, що у спорах про поділ майна, яке знаходиться за кордоном, насамперед потрібно розмежовувати два питання: чи належить спір до юрисдикції українських судів і чи дотримано правила підсудності конкретної справи.

Там пояснюють, що спочатку суд має встановити, чи може спір узагалі розглядатися в Україні, а вже після цього — визначити, який саме суд повинен його розглядати.

Крім того, у справах з іноземним елементом насамперед необхідно перевіряти міжнародні конвенції та двосторонні договори України з державою, де розташоване майно. Саме від цього залежить, чи має український суд повноваження розглядати вимоги щодо такого активу.

Який спосіб захисту обрати

У НААУ звертають увагу, що важливо правильно сформулювати позовні вимоги.

Як приклад наводиться справа, у якій до складу спільного майна входив будинок у Лондоні. Позивачка не просила визнати за нею право власності чи частку у нерухомості, а вимагала стягнення грошової компенсації.

У цій справі Верховний Суд застосував підхід комплексної оцінки загальної маси майна та врахував вартість закордонного об'єкта під час визначення суми компенсації.

У НААУ зазначають, що прямий поділ нерухомості або визначення частки власності на об'єкт, який знаходиться за кордоном, українськими судами наразі практично неможливі через правила міжнародної виключної підсудності.

Одним зі способів захисту може бути включення вартості нерухомості до загальної маси майна з вимогою про виплату грошової компенсації. Водночас судова практика з цього питання поки що залишається неоднозначною.

При цьому рухоме майно можна ділити в Україні за загальними правилами підсудності.

Як підходять до таких спорів європейські країни

У НААУ зазначають, що в державах Європейського Союзу спори щодо речових прав на нерухоме майно традиційно розглядаються судами тієї держави, де знаходиться відповідний об'єкт.

Разом із тим майнові спори між подружжям не завжди є тотожними спорам про речові права. Предметом розгляду може бути не перехід права власності, а визначення часток або виплата компенсації.

Як приклад наводиться Німеччина. Там рішення українського суду про поділ майна може використовуватися як доказ, однак саме по собі воно не є достатньою підставою для внесення змін до земельної книги.

Залежно від обставин можуть знадобитися окреме судове провадження, рішення німецького суду або нотаріальне оформлення переходу права власності відповідно до законодавства Німеччини.

Як отримати докази з-за кордону

У НААУ також звертають увагу на використання судових доручень для отримання доказів.

Там зазначають, що сторона повинна довести, що вже вживала заходів для самостійного отримання необхідного доказу, або пояснити, чому зробити це в іноземній державі неможливо. Якщо такого обґрунтування немає, суд може відмовити у задоволенні клопотання.

У клопотанні рекомендують чітко зазначати:

міжнародний договір або конвенцію, на які посилається сторона;

обґрунтування необхідності отримання доказів;

зміст судового доручення;

конкретні документи чи питання, відповіді на які необхідно отримати.

Також наголошується, що судове доручення разом із додатками подається у двох примірниках та перекладається офіційною мовою держави, до якої воно направляється.

Серед найпоширеніших помилок називають:

посилання на міжнародну конвенцію, хоча діє двосторонній договір;

неповний пакет документів;

неправильну мову перекладу;

незазначення конкретного регіону у багатомовній державі.

Як ділити іноземні акції, інвестиційні рахунки та криптовалюту

У НААУ зазначають, що під час спорів щодо іноземних акцій та інвестиційних рахунків об'єктом пошуку є не лише самі акції.

На інвестиційному рахунку можуть обліковуватися акції, ETF, грошові залишки, дивіденди та кошти від продажу активів. Тому такий рахунок необхідно розглядати як комплекс різних фінансових інструментів.

Для поділу активів важливими залишаються час їх придбання та джерело походження коштів.

Якщо гроші рухалися через криптовалюту, необхідно відновити весь ланцюг руху коштів — від українського банку до криптобіржі, криптогаманця, транзакцій у блокчейні, подальшої конвертації та поповнення брокерського рахунку.

Також у НААУ зазначають, що першочерговим завданням є не отримання повної інформації про інвестиційний портфель, а пошук процесуально важливих відомостей — назви брокера, платежу, юридичної особи, номера рахунку або іншого ідентифікатора. Лише після цього доцільно переходити до адресного витребування документів.

Чому інколи варто звертатися до іноземного суду

Як приклад у НААУ навели справу щодо майна в Туреччині.

Від звернення до українського суду відмовилися, оскільки необхідно було терміново накласти арешт на нерухомість. Позов подали до турецького суду, який уже через два дні застосував забезпечення позову та заборонив відчуження одного з об'єктів.

Також зазначається, що за відсутності шлюбного договору в Туреччині застосовується законний режим участі у набутому майні. Після припинення шлюбу суд ліквідує майновий режим подружжя, визначає склад майна, встановлює його вартість, після чого визначає майнові права сторін.

Як вирішували спір щодо майна в Чехії

Ще один приклад стосувався подружжя, яке мало будинок і квартиру в Чехії, при цьому квартира перебувала в іпотеці.

У НААУ зазначають, що під час розгляду справи суд врахував положення договору між Україною та Чехією про правову допомогу, оскільки нерухомість та іпотечні зобов'язання знаходилися саме в Чехії.

Одночасно суд перевіряв, чи мають сторони майно в Україні, тому його відсутність довелося підтверджувати витягами, іншими документами та афідевітами.

Після півтора року судового спору сторони досягли домовленості: колишній чоловік викупив частку у квартирі, а будинок був поділений порівну, оскільки він не зміг довести більший внесок у придбання цього майна.

Як підходять до поділу майна суди Англії

У НААУ також звернули увагу на практику англійських судів.

Там зазначають, що суд має широкі дискреційні повноваження і не обмежується лише формальним принципом рівності часток.

Під час ухвалення рішення враховуються потреби кожного з подружжя та дітей, доходи, потенціал заробітку, майнові ресурси, вік сторін, тривалість шлюбу, борги, рівень життя сім'ї та можливість забезпечити кожній стороні житло після розлучення.

Також наголошується, що справа не повинна завершуватися лише формальним визначенням частки, якщо таке рішення неможливо реалізувати на практиці та воно не дозволяє остаточно врегулювати майнові відносини після розірвання шлюбу.

Чому рішення українського суду не завжди виконується за кордоном

У НААУ наголошують, що документи для використання за кордоном зазвичай потребують перекладу та апостилювання, а клієнтів необхідно заздалегідь інформувати про пов'язані з цим витрати.

Також зазначається, що рішення українського суду про поділ майна не означає його автоматичного виконання в іншій державі.

Іноземний суд може врахувати українське рішення чи інші документи, однак остаточне питання вирішуватиме відповідно до законодавства своєї країни.

Крім того, якщо виникає необхідність накласти арешт на майно за кордоном, недостатньо отримати ухвалу українського суду про забезпечення позову. Таке рішення також має пройти процедуру визнання та виконання у державі, де знаходиться відповідне майно.

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