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Електросамокат — теж транспорт: суд пояснив, коли водіям загрожують штрафи до 34 тисяч та позбавлення прав

17:45, 8 липня 2026
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Найчастішими порушеннями залишаються їзда у нетверезому стані, ДТП, рух тротуарами та проїзд на червоне світло.
Електросамокат — теж транспорт: суд пояснив, коли водіям загрожують штрафи до 34 тисяч та позбавлення прав
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Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області нагадав про відповідальність водіїв електросамокатів та іншого легкого електричного транспорту в період літнього сезону, коли кількість такого транспорту на вулицях міст суттєво зростає.

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У суді зазначили, що користувачі електросамокатів, моноколіс і гіроскутерів є повноцінними учасниками дорожнього руху, а українське законодавство вже визначає окремі види персонального електричного транспорту.

Зокрема, законодавством передбачено поняття «легкий персональний електричний транспортний засіб» — колісний транспортний засіб з електродвигуном потужністю до 1000 Вт і максимальною конструктивною швидкістю до 25 км/год, а також «низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб» із конструктивною швидкістю до 50 км/год і спорядженою масою до 600 кг.

За які порушення найчастіше притягують до відповідальності

У суді наголосили, що електросамокат є транспортним засобом, користування яким може мати юридичні наслідки. Найпоширенішими порушеннями серед водіїв такого транспорту є наїзди на пішоходів, проїзд на заборонний сигнал світлофора, хаотичний рух тротуарами, перевезення двох осіб на одному електросамокаті та керування у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Які штрафи передбачені

Якщо водій електросамоката став винуватцем дорожньо-транспортної пригоди, його дії кваліфікуються за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За це передбачено штраф у розмірі 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від шести місяців до одного року.

Керування електросамокатом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння підпадає під дію статті 130 КУпАП. За таке порушення передбачено штраф у розмірі 17 тис. грн із позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік. За повторне правопорушення протягом року штраф становить 34 тис. грн, а також передбачено позбавлення права керування на три роки з можливим оплатним вилученням транспортного засобу або адміністративний арешт.

Коли настає кримінальна відповідальність

У разі якщо порушення правил дорожнього руху призвело до дорожньо-транспортної пригоди з потерпілими, адміністративна відповідальність може перейти у кримінальну.

За пошкодження майна, заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості або тяжких наслідків винуватця можуть притягнути до відповідальності за статтями 286 або 291 Кримінального кодексу України. Санкції цих статей передбачають покарання від штрафів до 85 тис. грн до обмеження чи позбавлення волі.

Хто відповідає за порушення неповнолітніх

У суді також звернули увагу, що дорослі громадяни несуть повну персональну відповідальність за свої дії, а неповнолітні віком від 16 до 18 років можуть самостійно відповідати за адміністративні правопорушення за рішенням суду.

Якщо ж правила дорожнього руху порушила дитина, якій не виповнилося 16 років, до адміністративної відповідальності можуть бути притягнуті її батьки або особи, які їх замінюють, за статтею 184 КУпАП. Крім того, відповідно до норм Цивільного кодексу України, вони зобов’язані відшкодувати матеріальну та моральну шкоду, завдану їхньою дитиною.

У Бердичівському міськрайонному суді закликали водіїв двоколісного транспорту дотримуватися правил дорожнього руху, поважати інших учасників руху та пам’ятати, що безпека на дорозі залежить від взаємної відповідальності всіх її учасників.

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