Электросамокат — тоже транспорт: суд разъяснил, в каких случаях водителям грозят штрафы до 34 тысяч и лишение прав

Наиболее частыми нарушениями остаются вождение в нетрезвом состоянии, ДТП, движение по тротуарам и проезд на красный свет.

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Бердичевский городской районный суд Житомирской области напомнил об ответственности водителей электросамокатов и другого легкого электрического транспорта в период летнего сезона, когда количество такого транспорта на улицах городов существенно возрастает.

В суде отметили, что пользователи электросамокатов, моноколес и гироскутеров являются полноправными участниками дорожного движения, а украинское законодательство уже определяет отдельные виды персонального электрического транспорта.

В частности, законодательством предусмотрено понятие «легкое персональное электрическое транспортное средство» — колесное транспортное средство с электродвигателем мощностью до 1000 Вт и максимальной конструктивной скоростью до 25 км/ч, а также «низкоскоростное лёгкое электрическое транспортное средство» с конструктивной скоростью до 50 км/ч и снаряжённой массой до 600 кг.

За какие нарушения чаще всего привлекают к ответственности

В суде подчеркнули, что электросамокат является транспортным средством, пользование которым может иметь юридические последствия. Наиболее распространенными нарушениями среди водителей такого транспорта являются наезды на пешеходов, проезд на запрещающий сигнал светофора, хаотичное движение по тротуарам, перевозка двух человек на одном электросамокате и управление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Какие штрафы предусмотрены

Если водитель электросамоката стал виновником дорожно-транспортного происшествия, его действия квалифицируются по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это предусмотрен штраф в размере 850 гривен или лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года.

Управление электросамокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения подпадает под действие статьи 130 КУоАП. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 17 тыс. грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год. За повторное правонарушение в течение года штраф составляет 34 тыс. грн, а также предусмотрено лишение права управления на три года с возможным платным изъятием транспортного средства или административным арестом.

Когда наступает уголовная ответственность

В случае если нарушение правил дорожного движения привело к дорожно-транспортному происшествию с пострадавшими, административная ответственность может перейти в уголовную.

За повреждение имущества, причинение телесных повреждений средней тяжести или тяжких последствий виновного могут привлечь к ответственности по статьям 286 или 291 Уголовного кодекса Украины. Санкции этих статей предусматривают наказание от штрафов до 85 тыс. грн до ограничения или лишения свободы.

Кто несет ответственность за правонарушения несовершеннолетних

В суде также отметили, что взрослые граждане несут полную личную ответственность за свои действия, а несовершеннолетние в возрасте от 16 до 18 лет могут самостоятельно нести ответственность за административные правонарушения по решению суда.

Если же правила дорожного движения нарушил ребенок, которому не исполнилось 16 лет, к административной ответственности могут быть привлечены его родители или лица, их заменяющие, по статье 184 КоАП. Кроме того, в соответствии с нормами Гражданского кодекса Украины, они обязаны возместить материальный и моральный ущерб, причиненный их ребенком.

В Бердичевском городском районном суде призвали водителей двухколесного транспорта соблюдать правила дорожного движения, уважать других участников движения и помнить, что безопасность на дороге зависит от взаимной ответственности всех её участников.

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