Проверка телефона на блокпосту или во время общения с ТЦК: когда полицейский может проверить устройство

Что делать, если полиция требует открытия галереи или чата во время проверки документов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ситуации, когда полицейский просит гражданина показать содержимое мобильного телефона, в последнее время случаются все чаще. Особенно – во время проверок документов, на блокпостах или после обращений граждан с заявлениями о возможных нарушениях, в частности, о деятельности ТЦК. В таких случаях люди нередко слышат просьбу или даже требование открыть галерею, показать переписку или видеозаписи. Впрочем, сам по себе факт общения с полицейским не означает, что он получает право просматривать телефон.

Украинское законодательство достаточно четко определяет пределы полномочий правоохранителей, а доступ к цифровой информации является одним из наиболее защищенных видов вмешательства в частную жизнь.

Телефон защищает Конституция

Прежде всего, следует помнить: статья 31 Конституции Украины гарантирует каждому тайну переписки, телефонных разговоров, телеграфной и другой корреспонденции.

Сегодня смартфон фактически содержит все эти виды информации одновременно – переписку в мессенджерах, электронную почту, фотографии, видео, заметки, документы, банковские приложения, геолокацию и другие персональные данные. Поэтому полицейский не имеет права только по собственному желанию требовать разблокировать телефон и показать его содержимое. Такое вмешательство возможно только в случаях прямо предусмотренных законом.

Может ли полицейский просто остановить любого человека на улице?

Полицейский не имеет права безосновательно останавливать граждан для проверки телефона или личных данных. Основания для проверки документов определены статьей 32 Закона Украины «О Национальной полиции». Полицейский может потребовать предъявить документы только в определенных законом случаях, в частности если: лицо похоже на разыскиваемое, существуют достаточные основания полагать, что оно совершило или намерено совершить правонарушение, лицо находится в месте совершения преступления, действует особый правовой режим (например, военное положение), есть другие основания, прямо предусмотренные законом.

Важно. В период действия военного положения и/или во время мобилизации (кроме целевой) полицейский имеет право требовать у лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет предъявления им военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим личность, способом, позволяющим полицейскому прочитать и зафиксировать данные, содержащиеся в документах.

Однако даже наличие законных оснований для проверки документов не означает автоматического права просмотра телефона.

Поверхностный обзор – это не проверка телефона

Многие граждане путают понятие поверхностного осмотра вещей с доступом к информации. Согласно статье 34 Закона «О Национальной полиции», полицейский имеет право провести поверхностную проверку вещей. Речь идет о: визуальном осмотре, проверке наличия запрещенных предметов, использовании специальных технических средств. Эта норма не позволяет открывать мессенджеры, читать переписку, просматривать фотографии или видео. Иначе говоря, осмотреть рюкзак и полистать Telegram – это совершенно разные юридические процедуры.

Почему в последнее время людей просят показать телефон

Во время военного положения на блокпостах или во время специальных мероприятий правоохранители могут обращать внимание на возможное распространение информации о: перемещении военной техники, местах дислокации военных, результатах ракетных ударов, работе сил обороны. Такие действия связаны, в частности, со статьей 114-2 Уголовного кодекса Украины, устанавливающей ответственность за несанкционированное распространение информации о перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, порядок осуществления мероприятий во время военного состояния определяет постановление Кабинета Министров Украины № 1456 от 29 декабря 2021 года, разрешающее уполномоченным лицам проводить осмотр вещей. Впрочем, даже в этом случае закон говорит именно об обзоре, а не о неограниченном доступе к цифровой информации. Поэтому, если лицо просят показать конкретное фото или видео, это еще не означает, что правоохранители могут бесконтрольно просматривать все чаты, галерею или историю браузера.

Когда телефон может проверить законно

Есть несколько ситуаций, когда доступ к информации по телефону может быть законным.

Вы сами дали добровольное согласие. Если человек добровольно открыл телефон и согласился показать определенную информацию, нарушение закона не возникает. Не спешите разблокировать смартфон, если вы не уверены в законности требования. Во время уголовного производства. Уголовный процессуальный кодекс устанавливает отдельную процедуру работы с электронными подтверждениями. При обыске в соответствии со статьями 234–236 УПК Украины телефон могут быть удалены, если он имеет доказательное значение. Вместо этого доступ к информации, содержащейся на нем, регулируется, в частности: статьей 159 УПК РФ (временный доступ к вещам и документам), статьей 168 УПК РФ (временное изъятие электронных информационных систем), статьей 264 УПК РФ, которая определяет особенности доступа к электронным информационным системам. Обычно для получения информации необходимо соответствующее процессуальное решение. При законном обыске. Если следователь производит обыск на основании постановления следователя судьи, телефон может быть изъят как вещественное доказательство. В то же время это не означает, что кто-либо из присутствующих может сразу читать ваши сообщения или просматривать фотографии без соблюдения процессуальных требований. На блокпосту. Уполномоченное лицо может попросить показать фото и видео с подозрением относительно распространения информации о военных перемещениях. Если вы отказываетесь, а подозрение обосновано, это может стать основанием для дальнейших действий – от доставки в подраздел до извлечения устройства. Но даже здесь полный просмотр телефона без протокола и фиксации является нарушением.

Практика Верховного Суда

Верховный Суд в своей практике обращал внимание, что если мобильный телефон уже был законно изъят во время обыска и признан вещественным доказательством, его дальнейшее освидетельствование в рамках того же уголовного производства не всегда требует отдельного определения следственного судьи. Речь идет о постановлении от 4 июня 2025 года по делу № 686/20198/22 разъяснил, что если мобильный телефон уже был законно изъят во время обыска или иного процессуального действия, признан вещественным доказательством и находится в законном владении органа досудебного расследования, то содержит дальнейший обзор. следственной судьи о временном доступе к вещам и документам.

Верховный Суд подчеркнул, что в такой ситуации речь идет не о новом вмешательстве в частное общение, а об исследовании вещественного доказательства в рамках уголовного производства. Однако это заключение касается именно уголовного производства, где телефон изъят в соответствии с требованиями УПК. Он не означает, что полицейский на улице получает право потребовать разблокирования любого смартфона.

Можно ли отказаться?

Да. Если нет процессуального основания или вы не хотите добровольно открывать телефон, вы вправе отказаться. При этом следует вести себя максимально спокойно. Целесообразно попросить полицейского: представиться, показать служебное удостоверение, сообщить конкретное правовое основание, объяснить, на основании какой нормы закона он требует доступа к телефону.

После этого можно сказать: "Я не даю добровольного согласия на пересмотр личной информации без соответствующего процессуального основания". Такой ответ не является нарушением закона.

Что делать, если телефон все равно требуется

В этом случае следует действовать последовательно. Не стоит: спорить, применять силу, вырывать телефон из рук полицейского. А желательно: уточнить правовое основание требования, попросить составить процессуальные документы, требовать участия адвоката, если речь идет об уголовном производстве, по возможности вести видеофиксацию, запомнить или записать фамилию полицейского, номер жетона, подразделение и служебный автомобиль. Также не следует передавать разблокированный телефон в руки, если законные основания не объяснены. После добровольного открытия устройства доказать, что доступ был получен по принуждению, гораздо сложнее.

Могут ли заставить назвать пароль или использовать Face ID

Украинское законодательство не содержит нормы, прямо обязывающей лицо сообщать пароль от телефона. Кроме того, статья 63 Конституции Украины гарантирует право не давать объяснения относительно себя или своих близких. Именно поэтому многие адвокаты рекомендуют использовать сложный пароль вместо исключительно Face ID или отпечатка пальца.

Как обжаловать незаконные действия

Если вы считаете, что полицейский безосновательно требовал доступа к телефону или превысил свои полномочия, такие действия можно обжаловать. В зависимости от обстоятельств жалобу можно подать:

к руководителю соответствующего подразделения Национальной полиции;

в Департамент внутренней безопасности Национальной полиции;

в прокуратуру;

к следователю судьи – если нарушение произошло во время уголовного производства;

в административный суд, если оспариваются решения или действия должностных лиц.

Если при этом применялись угрозы, физическое принуждение или другие незаконные методы, такие обстоятельства могут стать основанием для проверки возможного превышения служебных полномочий.

Что следует запомнить

У правоохранителей достаточно законных инструментов для расследования преступлений, однако эти полномочия не являются неограниченными. Если коротко: полицейский не имеет права только по собственному желанию требовать разблокировать телефон, поверхностная проверка вещей не дает права читать переписку или пересматривать галерею, добровольное согласие владельца существенно изменяет правовую ситуацию, при уголовном производстве доступ к данным осуществляется по правилам УПК Украины, в случае сомнений следует требовать объяснения правовых оснований, пользоваться.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.