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Водительские удостоверения будут выдавать на разный срок в зависимости от категории транспорта: что изменило правительство

18:23, 8 июля 2026
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Кабмин ввел разные сроки действия водительских удостоверений для разных категорий транспорта.
Водительские удостоверения будут выдавать на разный срок в зависимости от категории транспорта: что изменило правительство
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Кабинет Министров принял постановление, которое внесло изменения в правила выдачи водительских удостоверений и допуска граждан к управлению транспортными средствами. Нововведения направлены на постепенное приведение украинского законодательства в соответствие с европейскими стандартами и повышение безопасности дорожного движения. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

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Согласно документу, срок действия водительского удостоверения будет зависеть от категории транспортного средства.

Так, удостоверения будут выдаваться на 15 лет водителям мотоциклов и легковых автомобилей (категории А1, А, В, В1, ВЕ), а на 5 лет — водителям грузового и пассажирского транспорта (категории С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

После возобновления обязательных медицинских осмотров при обмене водительских удостоверений регулярное подтверждение состояния здоровья станет одним из обязательных условий допуска к управлению транспортными средствами. Для водителей легковых автомобилей медицинский осмотр будет проводиться при обмене удостоверения каждые 15 лет, а для водителей, осуществляющих пассажирские и грузовые перевозки, — каждые 5 лет.

При этом водительские удостоверения, выданные ранее, останутся действительными до окончания срока их действия, указанного в документе.

Кроме того, при плановом обмене водительского удостоверения повторно сдавать теоретический и практический экзамены не нужно, если иное не предусмотрено законодательством.

Постановление вступит в силу со дня его официального опубликования.

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МВД Кабинет Министров Украины Украина водительские права

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