Водійські посвідчення видаватимуть на різний термін залежно від категорії транспорту: що змінив уряд

Кабмін запровадив різні строки дії водійських посвідчень для різних категорій транспорту.

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Кабінет Міністрів ухвалив постанову, якою вніс зміни до правил видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Нововведення спрямовані на поступове приведення українського законодавства у відповідність до європейських стандартів та підвищення безпеки дорожнього руху. Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко.

Згідно з документом, строк дії посвідчення водія залежатиме від категорії транспортного засобу.

Так, посвідчення видаватимуть на 15 років водіям мотоциклів і легкових автомобілів (категорії А1, А, В, В1, ВЕ), а на 5 років – водіям вантажного та пасажирського транспорту (категорії С, СЕ, С1, С1Е, D, DE, D1, D1Е, Т).

Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчень регулярне підтвердження стану здоров'я стане однією з обов'язкових умов допуску до керування транспортними засобами. Для водіїв легкових автомобілів медичний огляд проводитиметься під час обміну посвідчення кожні 15 років, а для водіїв, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, – кожні 5 років.

Водночас посвідчення водія, видані раніше, залишатимуться чинними до закінчення строку їх дії, зазначеного в документі.

Крім того, під час планового обміну посвідчення водія повторно складати теоретичний і практичний іспити не потрібно, якщо інше не передбачено законодавством.

Постанова набуде чинності з дня її офіційного опублікування.

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