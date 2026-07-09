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У Києві затримали чоловіка, який виманював у дітей інтимні фото та публікував їх у соцмережах

09:26, 9 липня 2026
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53-річний чоловік знаходив малолітніх дівчат, вступав із ними в листування та просив надсилати фото й відео інтимного характеру.
У Києві затримали чоловіка, який виманював у дітей інтимні фото та публікував їх у соцмережах
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У Києві затримали 53-річного чоловіка, який виманював інтимні фото та відео у маленьких дівчат і поширював їх у соцмережах. Йому оголосили підозру у придбанні, зберіганні, виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії за ч. 3 ст. 301-1 Кримінального кодексу України. Про це повідомили у прокуратурі. 

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За даними слідства, чоловік у Telegram знаходив малолітніх дівчат, вступав із ними в листування та просив надсилати фото й відео інтимного характеру, обіцяючи натомість грошову винагороду. Отриманий контент киянин не лише зберігав, а й викладав у відкритий доступ на своїй сторінці в Instagram, де його міг переглянути будь-хто.

Поліція встановлює точну кількість постраждалих дітей та перевіряють інші можливі епізоди злочинів. Окремо призначено комплекс експертиз, які мають юридично довести факт примушування дітей до участі у створенні порнографічного контенту. За скоєне чоловіку загрожує суворе покарання — до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як писала «Судово-юридична газета», у червні 2026 року Верховна Рада отримала законопроєкт №15294, який передбачає суттєве посилення відповідальності за злочини, пов'язані з дитячою порнографією та сексуальною експлуатацією дітей.

Документ пропонує зосередити кримінальну відповідальність насамперед на захисті дітей, водночас декриміналізувавши окремі дії з порнографічною продукцією між повнолітніми особами.

Як зазначала «Судово-юридична газета», 28 травня Верховна Рада не підтримала законопроєкт №12191 про декриміналізацію порнографії. За його ухвалення проголосували лише 207 народних депутатів.

Отже, після невдалої спроби ухвалити окремий законопроєкт про декриміналізацію порнографії питання знову повертається до Верховної Ради — цього разу в пакеті зі значним посиленням відповідальності за дитячу порнографію, сексуальну експлуатацію дітей та інші злочини проти неповнолітніх.

Нагадаємо, ми писали, коли надсилання інтимних фото стає порушенням закону.

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прокуратура поліція діти Київ затримання

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