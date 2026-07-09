Не збігається ім’я в паспорті й трудовій книжці – чи вплине це на зарахування стажу

Якщо персональні дані у трудовій книжці не відповідають паспорту, це може ускладнити підтвердження трудового стажу.

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Пенсійний фонд України пояснив, як діяти, якщо ім’я у трудовій книжці написане інакше, ніж у паспорті, щоб відомості про трудову діяльність були враховані до страхового стажу.

У ПФУ нагадали, що трудова книжка є основним документом, який підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року. Порядок її заповнення визначає Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників.

Згідно з вимогами Інструкції, прізвище, ім’я та по батькові працівника, зазначені у трудовій книжці, мають відповідати даним паспорта. Якщо в написанні ПІБ є розбіжності, до трудової книжки необхідно внести зміни.

У Пенсійному фонді зазначили, що відповідно до пункту 2.13 Інструкції, затвердженої наказом Мінпраці, Мін’юсту та Мінсоцзахисту України від 29 липня 1993 року №58, зміни до записів про ім’я вносяться за останнім місцем роботи працівника. Підставою для цього є документи, що підтверджують правильне написання даних, зокрема паспорт або свідоцтво про народження, із зазначенням номера та дати відповідного документа.

Виправлення здійснюється на титульному аркуші трудової книжки. Помилковий запис закреслюють однією рискою, після чого вносять правильні дані. На внутрішньому боці обкладинки роблять посилання на документ, що став підставою для внесення змін, а запис засвідчують підписом керівника підприємства або печаткою відділу кадрів.

Для виправлення таких розбіжностей у ПФУ рекомендують звернутися до нинішнього роботодавця.

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