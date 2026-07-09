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Имя в паспорте и трудовой книжке не совпадает — повлияет ли это на зачет стажа

08:32, 9 июля 2026
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Если персональные данные в трудовой книжке не соответствуют паспорту, это может затруднить подтверждение трудового стажа.
Имя в паспорте и трудовой книжке не совпадает — повлияет ли это на зачет стажа
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Пенсионный фонд Украины разъяснил, как действовать, если имя в трудовой книжке написано иначе, чем в паспорте, чтобы сведения о трудовой деятельности были учтены при начислении страхового стажа.

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В ПФУ напомнили, что трудовая книжка является основным документом, подтверждающим стаж работы до 1 января 2004 года. Порядок её заполнения определяет Инструкция о порядке ведения трудовых книжек работников.

Согласно требованиям Инструкции, фамилия, имя и отчество работника, указанные в трудовой книжке, должны соответствовать данным паспорта. Если в написании ФИО есть расхождения, в трудовую книжку необходимо внести изменения.

В Пенсионном фонде отметили, что в соответствии с пунктом 2.13 Инструкции, утвержденной приказом Минтруда, Минюста и Минсоцзащиты Украины от 29 июля 1993 года № 58, изменения в записи об имени вносятся по последнему месту работы работника. Основанием для этого служат документы, подтверждающие правильное написание данных, в частности паспорт или свидетельство о рождении, с указанием номера и даты соответствующего документа.

Исправление вносится на титульном листе трудовой книжки. Ошибочную запись зачеркивают одной чертой, после чего вносят правильные данные. На внутренней стороне обложки указывают ссылку на документ, послуживший основанием для внесения изменений, а запись заверяют подписью руководителя предприятия или печатью отдела кадров.

Для исправления таких несоответствий в ПФУ рекомендуют обратиться к нынешнему работодателю.

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