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В Киеве задержан мужчина, который выманивал у детей интимные фото и публиковал их в соцсетях

09:26, 9 июля 2026
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53-летний мужчина находил малолетних девушек, вступал с ними в переписку и просил присылать фото и видео интимного характера.
В Киеве задержан мужчина, который выманивал у детей интимные фото и публиковал их в соцсетях
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В Киеве задержали 53-летнего мужчину, который выманивал интимные фото и видео у маленьких девочек и распространял их в соцсетях. Ему предъявили подозрение в приобретении, хранении, изготовлении и распространении детской порнографии по ч. 3 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщили в прокуратуре.

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По данным следствия, мужчина в Telegram находил малолетних девочек, вступал с ними в переписку и просил присылать фото и видео интимного характера, обещая взамен денежное вознаграждение. Полученный контент киевлянин не только хранил, но и выкладывал в открытый доступ на своей странице в Instagram, где его мог посмотреть любой желающий.

Полиция устанавливает точное количество пострадавших детей и проверяет другие возможные эпизоды преступлений. Отдельно назначен комплекс экспертиз, которые должны юридически доказать факт принуждения детей к участию в создании порнографического контента.

За содеянное мужчине грозит строгое наказание — до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №15294, который предлагает комплексно пересмотреть уголовную ответственность за правонарушения, связанные с порнографической продукцией. Документ предусматривает усиление защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в соответствии с положениями Лансаротской конвенции, а также изменение подхода к уголовной ответственности за отдельные действия с порнографическими материалами между совершеннолетними лицами.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 28 мая Верховная Рада не поддержала законопроект №12191 о декриминализации порнографии. За его принятие проголосовали лишь 207 народных депутатов.

Таким образом, после неудачной попытки принять отдельный законопроект о декриминализации порнографии вопрос вновь возвращается в Верховную Раду — на этот раз в пакете со значительным усилением ответственности за детскую порнографию, сексуальную эксплуатацию детей и другие преступления против несовершеннолетних.

Напомним, мы писали, когда отправка интимных фотографий становится нарушением закона.

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