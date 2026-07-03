Отправили «нюдсы »в мессенджере — за это могут больше не привлекать к уголовной ответственности

Добровольный обмен интимными материалами между совершеннолетними предлагают вывести из-под уголовной ответственности.

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За преступления, связанные с детской порнографией, сексуальной эксплуатацией детей и вовлечением несовершеннолетних в проституцию, в Украине могут существенно усилить уголовную ответственность. Законопроект предусматривает более жесткие наказания, новые квалифицирующие признаки и отдельные составы преступлений, одновременно предлагая изменить подход к уголовному преследованию за отдельные действия с порнографической продукцией между совершеннолетними лицами. Документ уже получил поддержку профильного комитета Верховной Рады.

В частности, Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять в первом чтении за основу законопроект №15294 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно усиления ответственности за изготовление и распространение детской порнографии». Также комитет рекомендует сократить наполовину срок внесения поправок и предложений к документу.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», законопроект направлен на совершенствование уголовно-правовой защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуального насилия в соответствии с положениями Ланцаротской конвенции и законодательством о защите детства.

В то же время предлагается декриминализировать отдельные действия с порнографической продукцией между совершеннолетними лицами, сосредоточив уголовно-правовую защиту прежде всего на противодействии преступлениям в отношении детей.

Фокус уголовной ответственности смещают на защиту детей

Законопроект предусматривает комплексные изменения в статьи 301–303 Уголовного кодекса Украины.

Одной из главных новелл является новая редакция статьи 301 УК Украины. Документ предлагает декриминализировать отдельные действия с порнографической продукцией между совершеннолетними лицами. В то же время уголовная ответственность будет сохраняться за сбыт или распространение таких материалов среди несовершеннолетних и малолетних, а также за их изготовление, сбыт или распространение без согласия лица, изображенного на них.

Кроме того, предлагается усилить санкции за преступления, связанные с детской порнографией, проведением зрелищных мероприятий сексуального характера с участием детей, созданием мест разврата и вовлечением несовершеннолетних в проституцию.

Также для отдельных преступлений, связанных с детской порнографией, расширяется перечень квалифицирующих признаков. В частности, речь идет о случаях, когда преступление совершено организованной группой, с получением дохода в крупном размере либо лицом, ответственным за воспитание, уход или надзор за ребенком.

Какое наказание предлагают за распространение порнографии среди детей

Документ предлагает установить отдельную уголовную ответственность за сбыт или распространение произведений, изображений либо иных предметов порнографического характера несовершеннолетним, а также за их изготовление, хранение, перевозку либо иное перемещение с целью дальнейшего сбыта или распространения.

За такие действия предлагается установить наказание от штрафа до лишения свободы сроком до пяти лет.

Если же порнографические материалы распространяются среди малолетних, ответственность будет более строгой. За такие действия, а также за изготовление, хранение или перевозку материалов с целью их дальнейшего сбыта или распространения среди малолетних предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет.

Принуждение к созданию порнографии предлагают сделать отдельным преступлением

Законопроектом предлагается определить отдельным составом преступления принуждение совершеннолетнего лица к участию в создании произведений, изображений или иных предметов порнографического характера.

За такие действия предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до восьми лет.

За наиболее тяжкие преступления, связанные с детской порнографией, могут установить до 15 лет лишения свободы

Существенные изменения предлагаются в статью 301-1 Уголовного кодекса Украины, которая определяет ответственность за преступления, связанные с детской порнографией.

Документ увеличивает сроки наказания почти по всем квалифицированным составам этого преступления. Наиболее строгое наказание предлагается установить за повторное совершение таких деяний, их совершение группой лиц либо организованной группой, получение дохода в крупном размере, а также принуждение малолетнего лица к участию в создании детской порнографии.

Отдельным особо квалифицирующим признаком предлагается определить совершение таких преступлений отцом, матерью, отчимом, мачехой, опекуном, попечителем либо иным лицом, которое отвечает за воспитание, медицинский или педагогический надзор за ребенком.

За такие деяния законопроектом предлагается установить наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности либо заниматься определенной деятельностью сроком до пяти лет.

Усиливают ответственность за доступ к детской порнографии и сексуальные шоу с участием детей

Документ также предусматривает усиление ответственности за получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозку, изготовление, сбыт и распространение.

В частности, максимальные сроки лишения свободы предлагается увеличить:

с 3 до 5 лет;

с 6 до 7 лет;

по отдельным квалифицированным составам — с 8–12 до 9–13 лет.

Также предлагается повысить наказание за проведение зрелищных мероприятий сексуального характера с участием несовершеннолетних и малолетних. Санкцию планируют увеличить с 5–7 до 7–10 лет лишения свободы, а по отдельным квалифицированным составам — до 12 лет вместо нынешних 10 лет.

Более жесткие санкции за вовлечение детей в проституцию

Законопроект усиливает ответственность за создание или содержание мест разврата и сводничество с привлечением несовершеннолетних либо малолетних лиц. Максимальные сроки лишения свободы по отдельным квалифицированным составам таких преступлений предлагается увеличить до двенадцати лет.

Также повышается ответственность за сутенерство либо вовлечение лица в занятие проституцией, если такие действия совершаются в отношении детей. Для отдельных особо квалифицированных составов преступления минимальный срок наказания предлагается повысить с восьми до десяти лет лишения свободы, оставив максимальный срок на уровне пятнадцати лет.

Какие действия между совершеннолетними предлагают декриминализировать

В то же время законопроект меняет подход к уголовно-правовому регулированию оборота порнографической продукции между совершеннолетними лицами.

В частности, предлагается декриминализировать ввоз, хранение, перевозку, изготовление, пересылку либо иное перемещение, а также сбыт и распространение произведений, изображений и иных предметов порнографического характера между совершеннолетними лицами.

Таким образом, уголовную ответственность предлагается сосредоточить прежде всего на преступлениях, связанных с детской порнографией, сексуальной эксплуатацией детей и вовлечением малолетних и несовершеннолетних в такие действия.

В то же время авторы документа отмечают, что после возможного принятия закона практического разъяснения потребует вопрос, какие именно действия с порнографической продукцией между совершеннолетними лицами больше не будут считаться уголовными правонарушениями и как они будут отграничиваться от преступлений, связанных с детской порнографией. Кроме того, появление новых квалифицирующих признаков и усиление санкций могут повлиять на формирование новой судебной практики по расследованию и доказыванию таких уголовных правонарушений.

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