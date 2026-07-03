Спасатель ГСЧС узнал о неправильном расчете денежного обеспечения после запроса адвоката: что решил ВС

Получение дополнительной информации о расчете денежного обеспечения само по себе не восстанавливает трехмесячный срок обращения в суд.

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Вопрос соблюдения сроков обращения в суд по спорам о денежном обеспечении после увольнения остается одним из наиболее распространенных в судебной практике.

В деле № 520/25416/25 Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел вопрос применения части второй статьи 233 КЗоТ Украины и определил, с какого момента исчисляется трехмесячный срок обращения в суд по спорам о выплате сумм, причитающихся работнику при увольнении.

Практическое значение этого решения заключается в том, что Суд уточнил соотношение между получением денежного аттестата и последующим истребованием дополнительных документов о составляющих денежного обеспечения.

Обстоятельства дела

Истец, проходивший службу в Аварийно-спасательном отряде специального назначения Главного управления ГСЧС в Харьковской области, обратился в суд с требованием признать противоправным бездействие по неначислению и невыплате денежного обеспечения за период с 1 января 2020 года по 19 мая 2023 года с применением механизма умножения прожиточного минимума на соответствующий тарифный коэффициент, а также провести соответствующий перерасчет и выплату.

После открытия производства суд первой инстанции пришел к выводу, что иск в части требований за период с 19 июля 2022 года по 19 мая 2023 года подан с пропуском трехмесячного срока обращения в суд, предусмотренного частью второй статьи 233 КЗоТ Украины, и предложил истцу предоставить обоснование уважительности причин его пропуска.

Представитель истца указывал, что о неправильном механизме расчета денежного обеспечения стало известно только после получения ответа на адвокатский запрос от 18 сентября 2025 года, поэтому иск, поданный 24 сентября 2025 года, является своевременным.

Суд первой инстанции отказал в восстановлении срока и оставил указанную часть иска без рассмотрения. Апелляционный суд согласился с таким выводом. Истец обжаловал эти решения в Верховный Суд.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд прежде всего напомнил, что право на доступ к суду не является абсолютным.

Суд указал, что применение судами последствий пропуска сроков обращения в суд не является нарушением права на доступ к суду.

ВС отметил, что спорные правоотношения регулируются частью второй статьи 233 КЗоТ Украины, которой установлен трехмесячный срок (со дня получения работником письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных ему при увольнении) для обращения в суд по делам о выплате всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

Суд указал, что денежный аттестат по своей правовой природе является документом об окончательном расчете с лицами рядового и начальствующего состава, который выдается, в частности, при увольнении в запас или в отставку с назначением пенсии, и подтверждает выплату причитающихся такому лицу составляющих денежного обеспечения именно на этот день.

Вместе с тем Верховный Суд обратил внимание на объем информации, содержащейся в данном документе.

Суд указал, что хотя денежный аттестат и содержит сведения о суммах, начисленных и выплаченных истцу при увольнении, то есть является уведомлением об этих суммах в понимании части второй статьи 233 КЗоТ Украины, с получением которого данная норма связывает начало течения трехмесячного срока обращения в суд, однако объем сведений, которые должны отражаться в нем, определен нормативно, и среди них отсутствует информация о начисленных и выплаченных суммах денежного обеспечения с расшифровкой по составляющим такого денежного обеспечения за предыдущие периоды службы.

ВС обратил внимание, что для правильного разрешения вопроса о соблюдении истцом срока обращения с иском суд должен проверить наличие либо отсутствие у ответчика документального подтверждения ознакомления истца с размером и составляющими начисленного и выплаченного в спорный период денежного обеспечения до момента получения ответа на запрос, в частности доказательств направления или выдачи расчетных листков, справок о денежном обеспечении и т. п.

При этом Верховный Суд подчеркнул, что лицо не может неограниченное время оставаться пассивным после получения денежного аттестата.

Суд пришел к выводу, что если обращение в суд обосновано положениями части второй статьи 233 КЗоТ Украины, которой для подачи иска установлен трехмесячный срок и четко определен момент начала его течения — получение письменного уведомления о суммах, начисленных и выплаченных при увольнении, то трехмесячный срок обращения в суд следует связывать с моментом, когда истец получил достоверную и документально подтвержденную информацию об объеме и характере выплаченных ему сумм, однако в эти три месяца должен включаться и период со дня получения истцом денежного аттестата до совершения им каких-либо иных юридически значимых действий, направленных на обращение в суд.

ВС указал, что в части второй статьи 233 КЗоТ Украины законодатель определил срок в три месяца, в течение которого уволенное лицо вправе принять меры по получению необходимой информации, связанной с оплатой труда, и при необходимости обратиться в суд.

Суд также отметил, что истец не обосновал наличие обстоятельств объективного характера, которые свидетельствовали бы о существовании уважительных причин промедления с совершением юридически значимых действий, в частности получения информации, необходимой для обращения в суд с данным иском, с момента ознакомления с денежным аттестатом и как минимум до июля 2025 года.

В итоге Суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций.

ВС указал, что суды предыдущих инстанций обоснованно констатировали, что истец пропустил трехмесячный срок обращения в суд, установленный частью второй статьи 233 КЗоТ Украины, и не привел уважительных причин такого пропуска.

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Суд подтвердил, что денежный аттестат является письменным уведомлением о суммах, начисленных и выплаченных при увольнении, с получением которого закон связывает начало течения трехмесячного срока обращения в суд. Получение дополнительных документов относительно механизма расчета само по себе не создает нового срока для обращения в суд, если лицо без уважительных причин длительное время не предпринимало необходимых действий для защиты своего права.

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