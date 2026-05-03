Верховный Суд разъяснил, когда начинается срок обращения в спорах о выплатах военнослужащим

Ключевым является не факт увольнения или получения средств, а момент, когда военнослужащий получил документально подтвержденную информацию о составляющих и размере начислений.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда уточнил, как именно определять момент, с которого начинается срок обращения в суд в спорах о денежном обеспечении военнослужащих. Речь идет о ситуациях, когда лицо считает, что ему неправильно начислили выплаты, но не сразу обращается в суд. В таких делах ключевым является не сам факт получения средств или увольнения со службы, а момент, когда человек узнал или объективно мог узнать о возможном нарушении своего права.

КАС ВС подчеркнул, что получение выплат само по себе не всегда дает возможность оценить правильность их расчета. Если лицо не имеет достаточной информации о составляющих денежного обеспечения — в частности о примененных показателях и коэффициентах — оно не может установить, были ли начисления произведены законно. Следовательно, начало течения срока обращения в суд связывается с моментом получения надлежащей и документально подтвержденной информации о таких начислениях, а не только с датой выплаты или увольнения.

Обстоятельства дела №240/15039/25

Истец — военнослужащий — обратился в суд с требованием признать противоправным бездействие территориального центра комплектования и обязать провести перерасчет денежного обеспечения.

Спор возник в связи с тем, что, по мнению истца, ответчик неправильно определял размеры должностного оклада и оклада по воинскому званию в 2022–2024 годах. Истец настаивал, что расчет должен был осуществляться в соответствии с пунктом 4 постановления Кабинета Министров Украины № 704 — путем умножения прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января соответствующего года, на тарифный коэффициент. Это, по его утверждению, привело к занижению как базовых выплат, так и связанных с ними сумм — пособий, компенсаций и выплат при увольнении.

В связи с этим истец просил провести перерасчет и доплату денежного обеспечения за спорный период.

Что решили суды первой и апелляционной инстанций

Суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что истец пропустил срок обращения в суд в части требований за период с июля 2022 года по май 2024 года.

Они исходили из того, что истец ежемесячно получал денежное обеспечение и имел возможность выяснить его составляющие. Кроме того, при увольнении 6 мая 2024 года он был уведомлен о суммах, подлежащих выплате. Именно с этой даты, по мнению судов, началось течение срока обращения в суд. Поскольку истец не привел уважительных причин пропуска этого срока, часть исковых требований была возвращена без рассмотрения.

Аргументы кассационной жалобы

Истец оспаривал такой подход и указывал, что не получал надлежащей информации о составляющих денежного обеспечения. По его доводам, денежный аттестат не содержит сведений о примененном размере прожиточного минимума и тарифных коэффициентах, а следовательно не дает возможности проверить правильность начислений.

Он также утверждал, что ответчик не предоставил ему письменного уведомления о произведенных выплатах, в связи с чем у него не было объективной возможности своевременно обратиться в суд.

Правовая позиция Верховного Суда

Верховный Суд указал, что в спорах о денежном обеспечении военнослужащих подлежат применению положения статьи 233 Кодекса законов о труде Украины, которые определяют сроки обращения в суд с требованиями об оплате труда, с учетом изменений законодательства, вступивших в силу с 19 июля 2022 года.

Суд частично согласился с необходимостью применения этих норм к спорным правоотношениям, однако не согласился с выводами судов предыдущих инстанций относительно начала течения срока.

Верховный Суд подчеркнул, что течение срока обращения в суд начинается с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. При этом определяющим является не только формальный факт получения выплат или ознакомления с приказом об увольнении, а наличие у лица объективной возможности оценить правильность начислений.

Такой момент связывается с получением достоверной и документально подтвержденной информации о составляющих денежного обеспечения, в частности расчетных листков или справок о начисленных суммах.

В данном деле материалы свидетельствуют, что по крайней мере из письма ответчика в мае 2025 года истец получил соответствующую информацию о расчете выплат, тогда как иных доказательств его осведомленности суды предыдущих инстанций не установили.

Верховный Суд обратил внимание, что выводы о возможности истца узнать о нарушении своих прав лишь на основании факта увольнения или ознакомления с приказом носят предположительный характер и не подтверждены надлежащими доказательствами.

КАС ВС пришел к выводу, что суды первой и апелляционной инстанций преждевременно определили начало течения срока обращения в суд и не выяснили надлежащим образом обстоятельства осведомленности истца о составляющих денежного обеспечения.

В частности, суды не установили, получал ли истец документы, содержащие детальную информацию о начислениях, и не проверили наличие доказательств такого ознакомления.

Это привело к неправильному применению норм процессуального права и безосновательному возвращению части исковых требований.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и направил дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.