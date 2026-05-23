В Австралии соцсеть X Илона Маска оштрафовали из-за нарушения требований по защите детей

Суд в Австралии завершил трехлетний спор между соцсетью X и интернет-регулятором eSafety.

Австралийский суд оставил в силе штраф против компании X Corp Илона Маска после того, как она признала, что не выполнила требования по мерам безопасности детей, завершив трехлетнюю судебную борьбу, пишет BBC.

Интернет-регулятор Австралии eSafety впервые наложил штраф в 2023 году после того, как социальная сеть не предоставила надлежащего ответа на запрос информации о борьбе с эксплуатацией детей онлайн.

Однако X утверждала, что не обязана выполнять запрос, поскольку он был направлен еще до того, как Twitter, как тогда называлась платформа, объединился с X Corp, а компания Twitter больше не существует.

21 мая компания признала нарушение и получила штраф в размере 650 тысяч австралийских долларов (463 тысячи долларов США).

Судья Майкл Виллахан увеличил первоначальный штраф в 610 тысяч австралийских долларов, а также обязал американскую компанию выплатить еще 100 тысяч австралийских долларов на покрытие судебных расходов регулятора.

«Штраф, близкий к максимальному, уместен в случае ответчика, который является крупной корпорацией, чтобы это стало реальным сдерживающим фактором, а не просто расходами на ведение бизнеса», — заявил Виллахан.

Австралийский интернет-регулятор и ранее конфликтовал с X, в частности из-за введенного в стране запрета социальных сетей для лиц младше 16 лет и отказа платформы удалять видео нападения с ножом в церкви Сиднея.

Комиссар eSafety Джули Инман Грант рассказывала в 2024 году, что после того, как Маск назвал ее «комиссаром по цензуре» в публикации для своих 196 миллионов подписчиков, она получала угрозы смерти, а персональные данные ее детей были опубликованы в интернете.

«Содержательная прозрачность критически важна для привлечения технологических компаний к ответственности», — заявила Грант в четверг.

Запрос о том, как платформа борется с распространением материалов сексуального насилия над детьми, первоначально был направлен Twitter в феврале 2023 года, а уже через месяц компания объединилась с X.

