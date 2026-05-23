В Австралії соцмережу X Ілона Маска оштрафували через порушення вимог щодо захисту дітей

Суд в Австралії завершив трирічну суперечку між соцмережею X та інтернет-регулятором eSafety.

Австралійський суд залишив у силі штраф проти компанії X Corp Ілона Маска після того, як вона визнала, що не виконала вимоги щодо заходів безпеки дітей, завершивши трирічну судову боротьбу, пише BBC.

Інтернет-регулятор Австралії eSafety вперше наклав штраф у 2023 році після того, як соціальна мережа не надала належної відповіді на запит про інформацію щодо боротьби з експлуатацією дітей онлайн.

Втім, X стверджувала, що не зобов’язана виконувати запит, оскільки його було надіслано ще до того, як Twitter, як тоді називалася платформа, об’єднався з X Corp, а компанія Twitter більше не існує.

21 травня компанія визнала порушення та отримала штраф у розмірі 650 тисяч австралійських доларів (463 тисячі доларів США).

Суддя Майкл Віллахан збільшив початковий штраф у 610 тисяч австралійських доларів та також зобов’язав американську компанію сплатити ще 100 тисяч австралійських доларів на покриття судових витрат регулятора.

«Штраф, близький до максимального, є доречним у випадку відповідача, який є великою корпорацією, щоб це стало реальним стримувальним фактором, а не просто витратами на ведення бізнесу», — заявив Віллахан.

Австралійський інтернет-регулятор і раніше конфліктував із X, зокрема через запроваджену в країні заборону соціальних мереж для осіб молодше 16 років та відмову платформи видаляти відео нападу з ножем у церкві Сіднея.

Комісар eSafety Джулі Інман Грант розповідала у 2024 році, що після того, як Маск назвав її «комісаром із цензури» у дописі для своїх 196 мільйонів підписників, вона отримувала погрози смертю, а персональні дані її дітей були оприлюднені в інтернеті.

«Змістовна прозорість є критично важливою для притягнення технологічних компаній до відповідальності», — заявила Грант у четвер.

Запит щодо того, як платформа бореться з поширенням матеріалів сексуального насильства над дітьми, спочатку був надісланий Twitter у лютому 2023 року, а вже через місяць компанія об’єдналася з X.

