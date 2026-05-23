Міністр оборони Швеції назвав причину для приєднання України до НАТО
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна має отримати чітку довгострокову перспективу членства в НАТО, пише Politico.
За його словами, жодна третя сторона не повинна мати права вето щодо цього процесу. Швеція бачить в Україні майбутній серйозний актив для європейської безпеки.
Він виділив три головні фактори, чому зближення з Києвом вигідне для альянсу: великий бойовий досвід і унікальну кількість військових підрозділів.
«Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад?», - сказав Пол Йонсон.
Українська армія створила унікальну інноваційну систему ведення війни в реальних бойових умовах. Ринок оборонної продукції України став одним із найефективніших на континенті.
Після повномасштабного вторгнення РФ країна провела дерегуляцію, приватизацію та відкрила конкуренцію, що дозволило масштабувати виробництво зброї з надзвичайною швидкістю.
