Пол Йонсон виділив три головні фактори, чому зближення з Україною вигідне для альянсу.

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що Україна має отримати чітку довгострокову перспективу членства в НАТО, пише Politico.

За його словами, жодна третя сторона не повинна мати права вето щодо цього процесу. Швеція бачить в Україні майбутній серйозний актив для європейської безпеки.

Він виділив три головні фактори, чому зближення з Києвом вигідне для альянсу: великий бойовий досвід і унікальну кількість військових підрозділів.

«Де ще в Європі ми можемо знайти 110 бригад?», - сказав Пол Йонсон.

Українська армія створила унікальну інноваційну систему ведення війни в реальних бойових умовах. Ринок оборонної продукції України став одним із найефективніших на континенті.

Після повномасштабного вторгнення РФ країна провела дерегуляцію, приватизацію та відкрила конкуренцію, що дозволило масштабувати виробництво зброї з надзвичайною швидкістю.

