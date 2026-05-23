  Суспільство

Пенсіонер пройшов ідентифікацію у 2025 році: чи треба її проходити у 2026 році

17:32, 23 травня 2026
Якщо пенсіонер пройшов фізичну ідентифікацію у 2025 році та виконав умови закону, у 2026-му йому виплачуватиметься пенсія
Головне управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області пояснило, чи потрібно пенсіонерам, які проживають за кордоном і пройшли ідентифікацію у 2025 році, проходити її знову.

Статтею 47-1 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" визначено необхідність проходити фізичну ідентифікацію пенсіонеру, який тимчасово перебуває за межами України.

Особам, які тимчасово проживають за кордоном, виплата пенсії здійснюється на поточні рахунки, відкриті в українських банках, за умови проходження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року.

«Якщо пенсіонер пройшов фізичну ідентифікацію у 2025 році та виконав умови Закону, у 2026-му йому виплачуватиметься пенсія.

Щоб забезпечити виплату пенсії у 2027 році, необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2026 року», - заявили у ПФ.

