Пенсионер прошел идентификацию в 2025 году: нужно ли проходить ее в 2026 году

Если пенсионер прошел физическую идентификацию в 2025 году и выполнил условия закона, в 2026-м ему будет выплачиваться пенсия

Фото: freepik

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Днепропетровской области объяснило, нужно ли пенсионерам, проживающим за границей и прошедшим идентификацию в 2025 году, проходить ее снова.

Статьей 47-1 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» определена необходимость прохождения физической идентификации пенсионером, который временно находится за пределами Украины.

Лицам, временно проживающим за границей, выплата пенсии осуществляется на текущие счета, открытые в украинских банках, при условии прохождения физической идентификации до 31 декабря каждого календарного года.

«Если пенсионер прошел физическую идентификацию в 2025 году и выполнил условия Закона, в 2026-м ему будет выплачиваться пенсия.

Чтобы обеспечить выплату пенсии в 2027 году, необходимо пройти физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года», — заявили в ПФ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.