  1. В Украине

Нужна ли ребенку ID-карта, если он живет за границей — разъяснение

15:44, 23 мая 2026
Украинцам объяснили, нужно ли оформлять ребенку, проживающему за границей, ID-карту после достижения 14 лет.
Фото: dmsu.gov.ua
Паспортный сервис объяснил, нужна ли ребенку ID-карта, если он живет за границей.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с законодательством Украины каждый гражданин после достижения 14 лет должен оформить паспорт в форме ID-карты.

Влияет ли место проживания?

Нет. То, где находится ребенок — в Украине или за ее пределами — не меняет этой обязанности.

Что это означает на практике

Как только ребенку исполняется 14 лет, необходимо позаботиться об оформлении ID-карты, даже если он постоянно проживает за границей.

паспорт ID-паспорт

