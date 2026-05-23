Нужна ли ребенку ID-карта, если он живет за границей — разъяснение

Украинцам объяснили, нужно ли оформлять ребенку, проживающему за границей, ID-карту после достижения 14 лет.

Паспортный сервис объяснил, нужна ли ребенку ID-карта, если он живет за границей.

В ведомстве подчеркнули, что в соответствии с законодательством Украины каждый гражданин после достижения 14 лет должен оформить паспорт в форме ID-карты.

Влияет ли место проживания?

Нет. То, где находится ребенок — в Украине или за ее пределами — не меняет этой обязанности.

Что это означает на практике

Как только ребенку исполняется 14 лет, необходимо позаботиться об оформлении ID-карты, даже если он постоянно проживает за границей.

