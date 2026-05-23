Смерть 10-летнего мальчика от голода в Винницкой области: директору соццентра грозит до 8 лет заключения

По данным прокуратуры, работники соцслужбы месяцами не проверяли реальное состояние тяжелобольного ребенка и составляли акты только по словам матери.

В Винницкой области руководительнице центра социального обслуживания сообщили о подозрении по делу о смерти десятилетнего мальчика, который, по данным следствия, умер от истощения и голода.

Как сообщили в Винницкой областной прокуратуре, накануне трагедии одна из сотрудниц учреждения оформила акт проверки семьи, однако сведения о состоянии ребенка внесла только со слов матери, фактически не проверив ситуацию лично.

Следствие установило, что в августе 2025 года директор назначила мальчику социальное сопровождение. Ребенок страдал тяжелым заболеванием центральной нервной системы, не мог самостоятельно себя обслуживать и полностью зависел от помощи взрослых. Из-за состояния здоровья мальчик нуждался в постоянном медицинском контроле и надлежащем уходе.

Согласно условиям сопровождения, сотрудница центра должна была регулярно посещать семью, оценивать состояние ребенка и, в случае угрозы его жизни или здоровью, инициировать изъятие из опасной среды. Однако, как отмечают правоохранители, фактические проверки почти не проводились — общение ограничивалось телефонными разговорами с матерью или встречами в служебном кабинете.

В период с августа по декабрь было составлено 14 актов обследования. Последний датирован 15 декабря — за день до смерти мальчика. В документе состояние ребенка также описали исключительно на основании слов матери.

Прокуратура считает, что руководительница учреждения не обеспечила надлежащий контроль за работой подчиненной, что в итоге могло привести к трагическим последствиям. Ей инкриминируют служебную халатность по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины чиновнице грозит до восьми лет лишения свободы, штраф и запрет занимать определенные должности.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что это последняя подозреваемая по данному делу. Ранее подозрения также объявили матери ребенка, специалисту социальной защиты и семейному врачу.

По словам прокурора, все взрослые, отвечавшие за безопасность мальчика, знали, в каких условиях он находился, и видели ухудшение его состояния, однако вместо реальной помощи допустили бездействие и формальный подход.

