Полиция оштрафовала водителя из-за маневра на дороге, но суд принял его сторону

В Полтавской области мужчина обжаловал штраф за нарушение ПДД и выиграл суд.

Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел дело по иску 25-летнего жителя Карловки к Главному управлению Национальной полиции в Полтавской области об отмене штрафа за нарушение правил дорожного движения.

Мужчина обжаловал постановление полиции, которой его привлекли к административной ответственности за неправильное использование предупредительных сигналов при изменении направления движения. За это ему назначили штраф в размере 510 гривен.

Во время судебного разбирательства были проверены обстоятельства вынесения постановления, доводы сторон и предоставленные доказательства. Суд также отдельно обратил внимание на соблюдение процедуры привлечения лица к административной ответственности, подчеркнув важность процессуальных гарантий и принципа верховенства права.

По результатам рассмотрения суд стал на сторону истца и удовлетворил его требования. Постановление о наложении административного взыскания отменили, сообщили в суде.

Кроме того, суд постановил компенсировать мужчине уплаченный судебный сбор в размере 665 гривен за счет бюджетных средств ответчика.

В суде подчеркнули, что механизм обжалования решений органов власти является важным инструментом защиты прав граждан. Судебный контроль призван проверять не только формальное наличие документов, но и то, был ли соблюден баланс между полномочиями государства и правами человека.

