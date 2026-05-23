Чи потрібна дитині ID-картка, якщо вона живе за кордоном — роз’яснення

Українцям пояснили, чи потрібно оформлювати дитині, яка живе за кордоном, ID-картку після досягнення 14 років.

Паспортний сервіс пояснив, чи потрібна дитині ID-картка, якщо вона живе за кордоном.

У відомстві підкреслили, що відповідно до законодавства України, кожен громадянин після досягнення 14 років має оформити паспорт у формі ID-картки.

Чи впливає місце проживання?

Ні. Те, де перебуває дитина — в Україні чи за її межами — не змінює цього обов’язку.

Що це означає на практиці

Як тільки дитині виповнюється 14 років, необхідно подбати про оформлення ID-картки, навіть якщо вона постійно проживає за кордоном.

