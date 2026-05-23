  1. В Україні

Чи потрібна дитині ID-картка, якщо вона живе за кордоном — роз’яснення

15:44, 23 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українцям пояснили, чи потрібно оформлювати дитині, яка живе за кордоном, ID-картку після досягнення 14 років.
Чи потрібна дитині ID-картка, якщо вона живе за кордоном — роз’яснення
Фото: dmsu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Паспортний сервіс пояснив, чи потрібна дитині ID-картка, якщо вона живе за кордоном.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У відомстві підкреслили, що відповідно до законодавства України, кожен громадянин після досягнення 14 років має оформити паспорт у формі ID-картки.

Чи впливає місце проживання?

Ні. Те, де перебуває дитина — в Україні чи за її межами — не змінює цього обов’язку.

Що це означає на практиці

Як тільки дитині виповнюється 14 років, необхідно подбати про оформлення ID-картки, навіть якщо вона постійно проживає за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт ID-паспорт

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ТЦК забрали водія, а авто залишили посеред дороги: інструкція для родичів та власників машин

ТЦК та поліція порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без протоколів.

Українцям загрожує штраф від податкової за надходження на особисті картки: коли ви під прицілом ДПС

Питання оподаткування переказів між банківськими картками залежить не від факту транзакції, а від того, чи визнаються отримані кошти доходом фізичної особи.

Велика Палата ВС вирішить, чи можна стягувати мільйонні борги за електроенергію на ТОТ

ВС поставив під сумнів можливість використання даних комерційного обліку, сформованих на ТОТ, для стягнення заборгованості за небаланси електроенергії.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

Нотаріуси не можуть приймати е-картку платника податків з Дії, попри її запровадження: цифрова процедура досі не врегульована

Попри цифровізацію держпослуг, використання е-картки платника податків у нотаріальних діях досі викликає питання через неузгодженість законодавства.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]