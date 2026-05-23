Министр обороны Швеции назвал причину для присоединения Украины к НАТО

18:26, 23 мая 2026
Пол Йонсон выделил три главных фактора, почему сближение с Украиной выгодно для альянса.
Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что Украина должна получить четкую долгосрочную перспективу членства в НАТО, пишет Politico.

По его словам, ни одна третья сторона не должна иметь права вето в отношении этого процесса. Швеция видит в Украине будущий серьезный актив для европейской безопасности.

Он выделил три главных фактора, почему сближение с Киевом выгодно для альянса: большой боевой опыт и уникальное количество военных подразделений.

«Где еще в Европе мы можем найти 110 бригад?», — сказал Пол Йонсон.

Украинская армия создала уникальную инновационную систему ведения войны в реальных боевых условиях. Рынок оборонной продукции Украины стал одним из самых эффективных на континенте.

После полномасштабного вторжения РФ страна провела дерегуляцию, приватизацию и открыла конкуренцию, что позволило масштабировать производство оружия с чрезвычайной скоростью.

