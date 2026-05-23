В Британии наказали водителя, который посигналил другу возле вокзала

19:20, 23 мая 2026
Водителя микроавтобуса признали виновным из-за использования клаксона не по назначению.
Водителя микроавтобуса в Великобритании осудили и обязали выплатить 266 фунтов стерлингов за то, что он сигналил клаксоном, пытаясь привлечь внимание своего друга, пишет BBC.

52-летнего Джейми Спенса из Вриттла недалеко от Челмсфорда заметил полицейский, когда тот сигналил возле станции Брейнтри 4 декабря прошлого года.

После этого правоохранитель составил на мужчину протокол за «использование несанкционированного звукового сигнала транспортного средства», что в итоге привело к уголовному преследованию.

В заявлении в магистратский суд Колчестера полицейский Аса Смит отметил: «Находясь возле станции, водитель несколько раз подал звуковой сигнал, чтобы привлечь внимание друга, а не с целью предупреждения других участников дорожного движения».

Спенс признал свою вину, и на прошлой неделе магистрат Ричард Дикон назначил ему штраф в размере 146 фунтов стерлингов и обязал выплатить еще 120 фунтов судебных издержек.

Судебные документы свидетельствуют, что мужчине предлагали урегулировать дело без суда, однако он не ответил на предложение полиции Эссекса оплатить фиксированный штраф.

Дело рассмотрели по процедуре Single Justice Procedure, которая предусматривает закрытое рассмотрение незначительных правонарушений.

