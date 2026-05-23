У Британії покарали водія, який посигналив другу біля вокзалу

Водія мікроавтобуса визнали винним через використання клаксона не за призначенням.

Водія мікроавтобуса у Великій Британії засудили та зобов’язали сплатити 266 фунтів стерлінгів за те, що він сигналив клаксоном, намагаючись привернути увагу свого друга, пише BBC.

52-річного Джеймі Спенса з Вріттла поблизу Челмсфорда помітив поліцейський, коли той сигналив біля станції Брейнтрі 4 грудня минулого року.

Після цього правоохоронець склав на чоловіка протокол за «використання несанкціонованого звукового сигналу транспортного засобу», що зрештою призвело до кримінального переслідування.

У заяві до магістратського суду Колчестера поліцейський Аса Сміт зазначив: «Перебуваючи біля станції, водій кілька разів подав звуковий сигнал, щоб привернути увагу друга, а не з метою попередження інших учасників дорожнього руху».

Спенс визнав свою провину, і минулого тижня магістрат Річард Дікон призначив йому штраф у розмірі 146 фунтів стерлінгів та зобов’язав сплатити ще 120 фунтів судових витрат.

Судові документи свідчать, що чоловікові пропонували врегулювати справу без суду, однак він не відповів на пропозицію поліції Ессекса сплатити фіксований штраф.

Справу розглянули за процедурою Single Justice Procedure, яка передбачає закритий розгляд незначних правопорушень.

