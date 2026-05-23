У Британії покарали водія, який посигналив другу біля вокзалу

19:20, 23 травня 2026
Водія мікроавтобуса визнали винним через використання клаксона не за призначенням.
У Британії покарали водія, який посигналив другу біля вокзалу
Водія мікроавтобуса у Великій Британії засудили та зобов’язали сплатити 266 фунтів стерлінгів за те, що він сигналив клаксоном, намагаючись привернути увагу свого друга, пише BBC.

52-річного Джеймі Спенса з Вріттла поблизу Челмсфорда помітив поліцейський, коли той сигналив біля станції Брейнтрі 4 грудня минулого року.

Після цього правоохоронець склав на чоловіка протокол за «використання несанкціонованого звукового сигналу транспортного засобу», що зрештою призвело до кримінального переслідування.

У заяві до магістратського суду Колчестера поліцейський Аса Сміт зазначив: «Перебуваючи біля станції, водій кілька разів подав звуковий сигнал, щоб привернути увагу друга, а не з метою попередження інших учасників дорожнього руху».

Спенс визнав свою провину, і минулого тижня магістрат Річард Дікон призначив йому штраф у розмірі 146 фунтів стерлінгів та зобов’язав сплатити ще 120 фунтів судових витрат.

Судові документи свідчать, що чоловікові пропонували врегулювати справу без суду, однак він не відповів на пропозицію поліції Ессекса сплатити фіксований штраф.

Справу розглянули за процедурою Single Justice Procedure, яка передбачає закритий розгляд незначних правопорушень.

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

За розголошення персональних даних доведеться заплатити штраф до 34 тисяч гривень

Захист персональних даних в Україні передбачає різні види відповідальності — від штрафів до кримінальної, залежно від виду порушення.

Пенсіонери помирають, поки отримують гроші за рішенням суду від ПФУ, а ВРУ критикує передачу цих виплат спадкоємцям

Законопроєкт про спадкування боргів ПФУ за судовими рішеннями може збільшити витрати бюджету та звузити права спадкоємців.

ТЦК забрали водія, а авто залишили посеред дороги: інструкція для родичів та власників машин

ТЦК та поліція порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без протоколів.

Українцям загрожує штраф від податкової за надходження на особисті картки: коли ви під прицілом ДПС

Питання оподаткування переказів між банківськими картками залежить не від факту транзакції, а від того, чи визнаються отримані кошти доходом фізичної особи.

Велика Палата ВС вирішить, чи можна стягувати мільйонні борги за електроенергію на ТОТ

ВС поставив під сумнів можливість використання даних комерційного обліку, сформованих на ТОТ, для стягнення заборгованості за небаланси електроенергії.

