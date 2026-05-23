Українцям пояснили, за які періоди враховують доходи для призначення субсидії

Для розрахунку субсидії беруться доходи за різні квартали року залежно від того, коли саме людина подає заяву.

Як повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області, для розрахунку субсидії беруться доходи за різні квартали року залежно від того, коли саме людина подає заяву.

Так, якщо звернення подається:

у лютому, березні, квітні або травні — враховуються доходи за III-IV квартали попереднього року;

у червні, липні або серпні — за IV квартал попереднього року та I квартал поточного року;

у вересні, жовтні або листопаді — за I-II квартали поточного року;

у грудні або січні — за II-III квартали поточного року.

Також окремо визначено порядок врахування пенсійних доходів.

Якщо житлова субсидія призначається:

з початку опалювального сезону — враховується пенсія за серпень поточного року;

з початку неопалювального сезону — пенсія за березень поточного року;

не з початку опалювального або неопалювального сезону — враховується пенсія за місяць, що передує місяцю перед зверненням за субсидією.

У Пенсійному фонді також нагадали, що житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається з урахуванням доходів членів домогосподарства за попередній календарний рік.

Порядок надання житлових субсидій регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848.

