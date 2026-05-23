Українцям пояснили, за які періоди враховують доходи для призначення субсидії
Українцям нагадали, за які періоди враховуються доходи громадян під час призначення житлової субсидії залежно від місяця звернення та опалювального сезону.
Як повідомили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Херсонській області, для розрахунку субсидії беруться доходи за різні квартали року залежно від того, коли саме людина подає заяву.
Так, якщо звернення подається:
- у лютому, березні, квітні або травні — враховуються доходи за III-IV квартали попереднього року;
- у червні, липні або серпні — за IV квартал попереднього року та I квартал поточного року;
- у вересні, жовтні або листопаді — за I-II квартали поточного року;
- у грудні або січні — за II-III квартали поточного року.
Також окремо визначено порядок врахування пенсійних доходів.
Якщо житлова субсидія призначається:
- з початку опалювального сезону — враховується пенсія за серпень поточного року;
- з початку неопалювального сезону — пенсія за березень поточного року;
- не з початку опалювального або неопалювального сезону — враховується пенсія за місяць, що передує місяцю перед зверненням за субсидією.
У Пенсійному фонді також нагадали, що житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається з урахуванням доходів членів домогосподарства за попередній календарний рік.
Порядок надання житлових субсидій регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848.
