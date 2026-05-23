США і Іран перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни

Марко Рубіо заявив, що є вірогідність того, що Іран погодиться на угоду щодо припинення війни вже сьогодні або найближчими днями.

Фото: aa.com.tr

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

США та Іран у найближчі дні можуть укласти рамкову угоду про припинення війни, але остаточна угода може бути досягнута протягом двох місяців, пише Reuters.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що є вірогідність того, що Іран погодиться на угоду щодо припинення війни вже сьогодні або найближчими днями. Йдеться про меморандум про взаєморозуміння.

«Є ймовірність того, що сьогодні, завтра або через пару днів у нас з'явиться що сказати. Певного прогресу досягнуто, певна робота ведеться. Навіть зараз, коли я говорю з вами, робота триває», - заявив Рубіо, а також додав, що сподівається на «хороші новини».

Також він заявив, що США вимагають від Ірану повного відкриття Ормузької протоки, а також передачі збагаченого урану.

«Президент США Дональд Трамп вважає за краще розв'язувати подібні проблеми шляхом переговорів і дипломатичних перемовин. Саме над цим ми зараз і працюємо. Але ця проблема буде вирішена, як ясно дав зрозуміти президент, так чи інакше. Сподіваємося, що це буде зроблено дипломатичним шляхом», - сказав держсекретар.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.