  1. В Україні

США і Іран перебувають на завершальній стадії угоди про припинення війни

20:31, 23 травня 2026
Марко Рубіо заявив, що є вірогідність того, що Іран погодиться на угоду щодо припинення війни вже сьогодні або найближчими днями.
Фото: aa.com.tr
США та Іран у найближчі дні можуть укласти рамкову угоду про припинення війни, але остаточна угода може бути досягнута протягом двох місяців, пише Reuters.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що є вірогідність того, що Іран погодиться на угоду щодо припинення війни вже сьогодні або найближчими днями. Йдеться про меморандум про взаєморозуміння.

«Є ймовірність того, що сьогодні, завтра або через пару днів у нас з'явиться що сказати. Певного прогресу досягнуто, певна робота ведеться. Навіть зараз, коли я говорю з вами, робота триває», - заявив Рубіо, а також додав, що сподівається на «хороші новини».

Також він заявив, що США вимагають від Ірану повного відкриття Ормузької протоки, а також передачі збагаченого урану.

«Президент США Дональд Трамп вважає за краще розв'язувати подібні проблеми шляхом переговорів і дипломатичних перемовин. Саме над цим ми зараз і працюємо. Але ця проблема буде вирішена, як ясно дав зрозуміти президент, так чи інакше. Сподіваємося, що це буде зроблено дипломатичним шляхом», - сказав держсекретар.

США Іран

