Олександр Усик — Ріко Верховен: що треба знати перед чемпіонським боєм

20:43, 23 травня 2026
Олександр Усик повертається на ринг, щоб захистити свої титули WBC у поєдинку з Ріко Верхувеном.
Фото: Reuters
Як відомо, 23 травня чемпіон світу у надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик проведе поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Бій відбудеться в дуже особливій локації: на тлі єгипетських пірамід в Гізі. Для українського боксера цей бій стане першим з липня 2025-го, коли він вдруге об'єднав усі пояси у надважкій вазі.

Що треба знати про бій Усик — Верховен

Коли бій: у ніч з суботи на неділю, з 23 на 24 травня, початок — не раніше 00:45 за київським часом

Де бій: Гіза (Єгипет), спеціально збудована арена для вечора боксу (кількість глядачів — невідома)

Де дивитись: текстова онлайн трансляція Суспільне Спорт, відеотрансляція — на «Київстар ТБ»

Що на кону: звання чемпіона світу у надважкій вазі за версією WBC

Вага боксерів: Усик — 105.8 кг (рекорд), Верховен — 117.3 кг

