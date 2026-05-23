Жінка втопила авто в ставку, втекла додому і видала себе постом у Snapchat — тепер їй загрожує тюрма

21:06, 23 травня 2026
21-річну водійку затримали після того, як вона з’їхала автомобілем у ставок і залишила місце аварії.
Фото: Knox County Sheriff's Office
У США 21-річну жінку затримали 22 травня після того, як вона заїхала автомобілем у ставок. Втім, поліцію про це вона не повідомила — правоохоронці дізналися про інцидент після повідомлення про автомобіль у водоймі, пише Guessingheadlights.

На момент прибуття поліцейських водійки на місці вже не було — вона поїхала додому. Для того, щоб дістати автомобіль із води, довелося викликати команду водолазів.

Втім, невдовзі після виявлення машини жінку затримали.

Як її знайшли?

Вона опублікувала у Snapchat повідомлення про те, що дорогою додому заїхала автомобілем у ставок. Водночас після інциденту стверджувалося, що водійка не перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Команда водолазів округу Нокс займалася підняттям автомобіля. Зрештою їм вдалося зачепити машину гачками, після чого евакуатор витягнув її з води.

Чорний автомобіль був зареєстрований на 21-річну Ханну Голт із міста Вінсеннес, штат Індіана. Поки авто ще витягували зі ставка, дівчина приїхала на місце події та зізналася правоохоронцям, що сталося.

Наразі незрозуміло, як саме їй вдалося вибратися з автомобіля після аварії. Також невідомо, чи були в салоні інші пасажири.

Після зізнання Голт затримали та доставили до в’язниці округу Нокс. Їй висунули обвинувачення у залишенні місця ДТП із пошкодженням майна.

У разі визнання винною їй загрожує до 180 днів ув’язнення та штраф до 1000 доларів. Також можливе позбавлення водійських прав залежно від її попередньої історії порушень.

