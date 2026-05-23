Державна соціальна допомога на догляд: які умови призначення та порядок оформлення
Турбота про тих, хто потребує сторонньої допомоги, є важливим обов'язком держави. Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як отримати соціальну допомогу на догляд відповідно до Постанови КМУ від 02.04.2005 № 261.
Хто має право на допомогу?
Оформити виплати можуть особи, які постійно проживають в Україні:
- громадяни України;
- іноземці та особи без громадянства;
- біженці та особи, які потребують додаткового захисту;
- громадяни Республіки Польща, які перебувають в Україні на законних підставах.
Перелік необхідних документів:
- заява (встановленого зразка);
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- висновок ЛКК про потребу у сторонньому догляді;
- декларація про доходи (за потреби);
- для недієздатних осіб — рішення суду про визнання особи недієздатною та рішення про призначення опікуна;
- документи про участь у бойових діях у період Другої світової війни (якщо це стосується підстави призначення).
Куди звертатися?
- Сервісні центри Пенсійного фонду України.
- Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.
- Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).
