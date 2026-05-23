  1. В Україні

Державна соціальна допомога на догляд: які умови призначення та порядок оформлення

21:54, 23 травня 2026
Оформити виплати можуть особи, які постійно проживають в Україні.
Фото: enableme.com.ua
Турбота про тих, хто потребує сторонньої допомоги, є важливим обов'язком держави. Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як отримати соціальну допомогу на догляд відповідно до Постанови КМУ від 02.04.2005 № 261.

Хто має право на допомогу?

Оформити виплати можуть особи, які постійно проживають в Україні:

- громадяни України;

- іноземці та особи без громадянства;

- біженці та особи, які потребують додаткового захисту;

- громадяни Республіки Польща, які перебувають в Україні на законних підставах.

Перелік необхідних документів:

- заява (встановленого зразка);

- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

- висновок ЛКК про потребу у сторонньому догляді;

- декларація про доходи (за потреби);

- для недієздатних осіб — рішення суду про визнання особи недієздатною та рішення про призначення опікуна;

- документи про участь у бойових діях у період Другої світової війни (якщо це стосується підстави призначення).

Куди звертатися?

- Сервісні центри Пенсійного фонду України.

- Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад.

- Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП).

