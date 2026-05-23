У ТЦК пояснили, чому відстрочка може не продовжитися автоматично
Понад 90% відстрочок від мобілізації зараз продовжуються автоматично — без заяв, довідок і відвідування ТЦК. Про це нагадав Сумський обласний ТЦК.
У відомстві зазначили, що система самостійно перевіряє дані через державні реєстри та оновлює інформацію у Резерв+.
Автопродовження діє для:
▪️ людей з інвалідністю;
▪️ студентів та аспірантів;
▪️ багатодітних батьків;
▪️ працівників освіти;
▪️ родин загиблих або зниклих безвісти військових та інших категорій.
«Якщо автоматичне продовження не спрацювало, варто перевірити актуальність даних у реєстрах або звернутися до ЦНАПу», - підкреслили у ТЦК.
Наразі у Резерв+ доступне онлайн-оформлення 11 типів відстрочок.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.