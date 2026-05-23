У ТЦК пояснили, чому відстрочка може не продовжитися автоматично

Автопродовження діє для низки категорій громадян.

Понад 90% відстрочок від мобілізації зараз продовжуються автоматично — без заяв, довідок і відвідування ТЦК. Про це нагадав Сумський обласний ТЦК.

У відомстві зазначили, що система самостійно перевіряє дані через державні реєстри та оновлює інформацію у Резерв+.

Автопродовження діє для:

▪️ людей з інвалідністю;

▪️ студентів та аспірантів;

▪️ багатодітних батьків;

▪️ працівників освіти;

▪️ родин загиблих або зниклих безвісти військових та інших категорій.

«Якщо автоматичне продовження не спрацювало, варто перевірити актуальність даних у реєстрах або звернутися до ЦНАПу», - підкреслили у ТЦК.

Наразі у Резерв+ доступне онлайн-оформлення 11 типів відстрочок.

