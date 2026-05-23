Посольство США попередило про загрозу масованого удару по Україні найближчої доби

Посольство США попереджає про можливе завдання Росією масштабного повітряного удару по Україні протягом найближчої доби.

У суботу, 23 травня, посольство США у Києві оприлюднило безпекове попередження для громадян в Україні «потенційно значну повітряну атаку протягом наступних 24 годин».

«Посольство США в Києві отримало інформацію потенційно значну повітряну атаку, яка може статися будь-коли протягом наступних 24 годин. Посольство, як завжди, рекомендує громадянам США бути готовими негайно сховатися у разі оголошення повітряної тривоги», — йдеться у заяві посольства.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявляв, що українська розвідка отримала дані від американських та європейських партнерів про підготовку росіянами удару із застосуванням «Орєшніка».

