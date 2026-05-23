Побиття ветерана у Києві: причетних співробітників ТЦК переведуть до бойових підрозділів

У Сухопутних війська поінформували, що вибачилися перед Артемом Морозом, який втратив на війні обидві ноги, за інцидент з ТЦК.

На фото Артем Мороз, джерело фото: zaxid.net

Командування Сухопутних військ повідомило, що співробітників Київського ТЦК, які причетні до побиття ветерана на протезах Артема Мороза, переведуть до бойових підрозділів. Інцидент з ветераном і групою оповіщення ТЦК стався у Києві 22 травня.

«Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та ветераном війни Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація. Військовослужбовець застосував фізичну силу, яка в цьому випадку не може бути нічим виправдана», - йдеться в заяві Сухопутних військ.

Також там додали, що вибачилися перед Артемом Морозом, який втратив на війні обидві ноги, за інцидент з групою оповіщення. Щодо причетних до побиття співробітників ТЦК буде ухвалене рішення про переведення їх для подальшої служби до бойових підрозділів.

