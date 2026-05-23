  1. В Украине

Избиение ветерана в Киеве: причастных сотрудников ТЦК переведут в боевые подразделения

20:52, 23 мая 2026
В Сухопутных войсках сообщили, что извинились перед Артемом Морозом, который потерял на войне обе ноги, за инцидент с ТЦК.
На фото Артем Мороз, источник фото: zaxid.net
Командование Сухопутных войск сообщило, что сотрудников Киевского ТЦК, причастных к избиению ветерана на протезах Артема Мороза, переведут в боевые подразделения. Инцидент с ветераном и группой оповещения ТЦК произошел в Киеве 22 мая.

«Во время проведения мероприятий оповещения между военнослужащим ТЦК и СП города Киева и ветераном войны Артемом Морозом возникла конфликтная ситуация. Военнослужащий применил физическую силу, которая в данном случае не может быть ничем оправдана», — говорится в заявлении Сухопутных войск.

Также там добавили, что извинились перед Артемом Морозом, который потерял на войне обе ноги, за инцидент с группой оповещения. В отношении причастных к избиению сотрудников ТЦК будет принято решение о переводе их для дальнейшей службы в боевые подразделения.

