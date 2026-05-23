Когда бездействие воинской части не дает права на компенсацию морального вреда: ответ Верховного Суда

21:24, 23 мая 2026
По мнению истца, из-за противоправного бездействия ответчиков ему была несвоевременно оказана медицинская помощь — лишь через две недели после травмирования, а также своевременно не выдана справка об обстоятельствах травмы.
Само по себе удовлетворение административного иска о признании противоправным бездействия воинской части относительно выдачи справки об обстоятельствах травмы не является безусловным основанием для возмещения морального вреда; для взыскания такой компенсации истец должен доказать причинно-следственную связь между действиями (бездействием) ответчиков и причиненным вредом (ухудшением состояния здоровья).

14 апреля 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке упрощенного искового производства кассационную жалобу лица по делу по иску лица к Министерству обороны Украины, третье лицо — ВЧ, о взыскании морального и имущественного вреда, полученного вследствие увечья.

В обоснование заявленных требований истец указывал, что во время выполнения боевого задания в июле 2023 года он получил травму. По мнению истца, из-за противоправного бездействия ответчиков ему была несвоевременно оказана медицинская помощь (лишь через две недели после травмирования) и своевременно не выдана справка об обстоятельствах травмы, что привело к усилению боли в позвоночнике, необходимости проведения сложной операции и признанию его непригодным к военной службе. Кроме того, несвоевременное получение справки, подтверждающей боевой характер травмы, препятствовало получению статуса лица с инвалидностью вследствие войны и более высоких социальных выплат.

Суд первой инстанции, с выводом которого согласился апелляционный суд, отказал в удовлетворении иска, мотивируя свое решение тем, что истец не предоставил доказательств причинно-следственной связи между травмой ноги в июле 2023 года и возникновением у него заболевания позвоночника (остеохондроза), медицинская помощь оказывалась ему в соответствии с заявленными на тот момент жалобами.

ВС согласился с такими выводами судов предыдущих инстанций, указав следующее.

Обязательство о компенсации морального вреда возникает при совокупности следующих условий: наличие морального вреда, противоправность поведения причинителя, вина и причинная связь между противоправным поведением и вредом.

В деликтных обязательствах действует презумпция вины причинителя вреда, однако истец обязан доказать сам факт наличия морального вреда и причинную связь между действиями ответчиков и этим вредом.

Суды установили, что во время первичного осмотра 25.07.2023 истец жаловался только на боль в стопе и голеностопе, и лишь 05.08.2023 он впервые сообщил о боли в позвоночнике. Согласно анамнезу боль в поясничном отделе имела длительный характер и усилилась на фоне повышенной физической нагрузки, что исключает непосредственную связь между задержкой в оказании помощи при травме стопы и развитием болезни позвоночника.

ВС отметил, что само по себе удовлетворение иска в административном деле не является безусловным основанием для вывода о наличии причинной связи между действиями / бездействием органа государственной власти и причиненным вредом.

Причинная связь, как обязательный элемент ответственности за причинение убытков, между противоправным поведением и вредом выражается в том, что вред должен быть объективным следствием поведения причинителя вреда.

В частности, подлежит доказыванию, что противоправные действия или бездействие причинителя являются причиной, а убытки, возникшие у потерпевшего лица, — безусловным следствием такого противоправного поведения.

Поскольку истец не доказал, что заболевание позвоночника и связанные с ним страдания стали следствием именно бездействия ответчиков (а не хронического заболевания), правовые основания для взыскания компенсации отсутствуют.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 14 апреля 2026 года по делу № 760/26383/24 (производство № 61-1619св26) можно ознакомиться по ссылке.

